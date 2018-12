Anna Vaccarella anuncia su salida de Unión Radio por esta razón

View this post on Instagram

SOLO ES UN HASTA LUEGO! . Hoy cierro un capítulo muy importante en mi vida! Hoy EN SINTONÍA ya no estará al aire de 11:00 a 1:00 por la 90.3FM de @unionradionet . Nunca es fácil cerrar capítulos. Más aún cuando cuentan historias afortunadas de un oficio que amo y del mejor lugar para ejercerlo! . Pero siento que ya es hora… RENACIDA me urge, me demanda, me invita y me recuerda que la vida es un ratico! Y que la valentía debemos ejercerla cada día cuando de ser feliz se trata!! . No me voy del país. Sólo me voy tras mis sueños pagando un alto precio! Y es alto! @unionradionet no sólo me abrió las puertas hace 4 años. Me acobijó, me amparó, me fortaleció en los momentos más duros de mi vida y esas lecciones de amor están tatuadas en mi corazón! . Allí dejó a jefes que admiro, a amigos que quiero y a compañeros de trabajo que en equipo día a día ejercen el periodismo contra viento y marea! . GRACIAS POR TANTO! Siempre estarán en mi corazón!! . #RENACIDA #UnDiaALaVez #PersiguiendoSueños