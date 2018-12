La chica del tiempo del canal Fox se quitó la vida

Posteado en: Internacionales, Titulares

La presentadora de televisión Jessica Starr se suicidó a los 35 años, esto lo confirmó el canal de noticias Fox 2 Detroit en donde laboraba: estaba casada y tenía dos hijos. Sus compañeros lamentaron su muerte, publica Infobae.

Su colega Amy Andrews, quien trabaja como presentadora de Fox 2, rindió homenaje en Twitter, y dijo: “Nuestros corazones están rotos. Anoche nos informaron que nuestra Jessica Starr se quitó la vida”.

Last night we were informed of the heartbreaking news that our friend and colleague, meteorologist Jessica Starr took her life. All of us here are in shock and cannot believe such a wonderful, bright and intelligent individual will no longer be with us. https://t.co/hK31DaPwp0 — FOX 2 Detroit (@FOX2News) December 13, 2018

“Su familia Fox 2 está de shock profundo y no puede creer que una mujer tan maravillosa, brillante e inteligente se haya ido. Mantenga a su familia en sus oraciones en los próximos días, ya que todos lidiamos con nuestro dolor”.

The FOX 2 family remembers Jessica Starr https://t.co/zyFpAvczbO — FOX 2 Detroit (@FOX2News) December 13, 2018

La estación también tuiteó una declaración sobre la muerte de Jessica. “Anoche nos informaron de las desgarradoras noticias de que nuestra amiga y colega, la meteoróloga Jessica Starr se quitó la vida”.

“Todos los que estamos aquí estamos en shock y no podemos creer que un individuo tan maravilloso, brillante e inteligente ya no estará con nosotros”.

Our hearts are broken. Last night we were informed our Jessica Starr took her life. Her Fox 2 family is deep shock and cannot believe such a wonderful, bright and intelligent woman is gone. Keep her family in your prayers in the coming days as we all deal with our grief. pic.twitter.com/z4km8Tsb9K — Amy Andrews Fox 2 (@AmyAndrewsFOX2) December 13, 2018

Otro presentador, Roop Raj, rindió homenaje en línea y dijo: “Es con un gran corazón que publico esto. “Nuestra querida amiga y colega Jessica Starr ha fallecido. Ella deja a su esposo, dos hermosos hijos y una familia amorosa. Le envío mis más sinceras condolencias a su familia. Nuestra niña de la ciudad natal siempre será recordada con cariño”.

It is with a heavy heart that I post this. Our dear friend and colleague Jessica Starr has died. She leaves behind a husband, two beautiful children and a loving family. I send my deepest sympathies to her family. Our hometown girl will always be remembered fondly. pic.twitter.com/2EjWgG9KZc — Roop Raj (@rooprajfox2) December 13, 2018

Jessica habló sobre los abusos que recibió cuando regresó a la televisión y estaba embarazada. En 2015, informó el canal que había recibido una carta desagradable sobre su peso, tres semanas antes de su fecha de parto.

“Estamos en el ojo público, y tienes que tener una piel gruesa para estar en los medios de comunicación. Eso es solo una parte, y estoy de acuerdo con eso. No te puede gustar el cabello hoy; estamos acostumbrados a eso. No te puede gustar el maquillaje, el atuendo, eso está bien. No me molesta “, dijo en el aire.

“Pero, recibí una carta escrita a mano que dice que parece que voy a dar a luz a un elefante, y ‘¿No es hora de que empieces tu licencia [de maternidad]?’ Y creo que eso es cruzar la línea “, respondió en televisión.

Jessica mencionó en un panel de mujeres que era más difícil estar embarazada y trabajar como presentadora del clima ya que la pantalla verde le molestaba.

Ver esta publicación en Instagram Halloween 2018! ???? Una publicación compartida de Jessica Starr (@jessicastarrfox2) el 31 Oct, 2018 a las 3:16 PDT

La última publicación de Jessica en Instagram fue el 31 de octubre y mostró a sus dos hijitos, un niño y una niña, disfrazados para Halloween. Su hijo mayor, Noah, vestía un traje de Superman y sujetaba un peluche en su brazo, mientras que su hija menor, Riley, hacía trucos o se trataba como unicornio.

Little Noah acababa de comenzar su primer período de jardín de infantes en septiembre. Mientras tanto, Jessica había compartido una frase el 20 de junio a Instagram, que decía: “La vida es tan irónica, es triste saber qué es la felicidad, el ruido para apreciar el silencio y la ausencia para valorar la presencia”.

En octubre, Jessica, quien completó dos títulos de meteorología antes de trabajar en televisión, se sometió a una operación en sus ojos para corregir su visión, pero tuvo una dura recuperación de la cirugía de visión con láser Lasik, padecía sequedad ocular y tuvo que ausentarse unas pocas semanas para recuperarse.

Update; yesterday was a struggle for me. I really wanted to come back but I need more time to recover. Please keep me in your thoughts during this challenging time. Will keep you updated. ?? — Jessica Starr (@Jstarrfox2) November 14, 2018

Su último tweet fue publicado el 14 de noviembre, dando a los seguidores una actualización sobre su condición.

“Ayer fue una lucha para mí. Tenía muchas ganas de volver, pero necesito más tiempo para recuperarme. Por favor, mantenme en tus pensamientos durante este momento difícil”, dijo.