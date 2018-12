Me lo dijo un pajarito ¡Aterricen! por Yrmana Almarza

Posteado en: Opinión

Pisen el suelo por favor… Ya está bueno de inmadurez e ignorancia. Hemos perdido a muchos y cada día seguimos perdiendo más y a más. Hemos perdido no sólo a quienes dieron su vida por la lucha para recuperar la Democracia plena, también a los que la salud sólo les mostró su peor rostro en medio de la peor crisis que hemos vivido como Nación, perdimos a los que se han ido y se siguen yendo del país; hemos perdido a los que viviendo aquí, matan de mil formas a sus propios hermanos, la mayoría, verdugos menores de 25 años. Llevamos años equivocándonos y confiando en las personas equivocadas. No es mentira que los hijos de Venezuela mueren en su propia de tierra de hambre, por falta de una medicina o porque un apagón corta el oxigeno del respirador al cual están conectados en un hospital. Nos asesinan sin piedad y como a unos perros, sin importar la edad que se tenga bien sea armando un pesebre, recorriendo las carreteras del país o llevando a los hijos al colegio. Los ancianos mendigan el cobro de sus pensiones tirados en el suelo como basura, por días enteros, frente a bancos que no tienen dinero. Nuestra moneda está en el suelo y los sueldos son una burla. El precio de los bienes y servicios básicos sólo pueden pagarlos quienes manejen ingentes ingresos en bolívares o manejen moneda extranjera. En este país se hace imposible vivir hasta para los mismos oficialistas pobres porque una bolsa maltrecha de comida al mes más el sueldo y los bonos son insuficiente aunque no lo digan. Sólo la élite oficialista y la élite opositora viste de Chanel y de firma, sólo su descendencia junto a ellos viven a todo trapo dentro y fuera de Venezuela. Sólo ellos y los vivitos que viven pescado una oportunidad calva son quienes no saben lo que es pensar para comprar una harina ganando sueldo mínimo. Tenemos la obligación de pisar tierra. Quienes queremos un cambio sabemos muy bien que nos gobiernan personas que jamás debieron llegar al poder pero que sí hoy lo ostentan es porque nosotros les dimos la oportunidad. No podemos seguir diciendo que nos engañó la oposición, que el oficialismo nos engañó. Ya no más. No esperemos resultados distintos si seguimos actuando de la misma manera. Este 2018 ha sido muy malo para la mayoría del pueblo venezolano. Es tiempo de pisar tierra, de dejar de soñar que alguien hará lo que nosotros debemos hacer. Dejemos el comodismo y la indiferencia. Dejemos de esperar que nos den más de lo que nos han dado ya desde el extranjero, aquí la lucha por la recuperación de la Democracia plena debe marcar el inicio del año 2019 y más, luego de escuchar al Presidente Maduro decir a las misiones diplomáticas que se vayan con sus Embajadas si se quieren ir. La lucha es nuestra y sólo nuestra. Debemos organizarnos, buscar la orientación, la correcta guía. Hemos pagado un precio muy alto por confiar en algunos políticos pero hemos pagado uno más alto por creer que aquí no va a pasar nada de lo que tanto se advirtió. Hoy tenemos un oficialismo totalitario con poder pleno y absoluto para hacer su voluntad y por eso, estamos obligados a construir una nueva oposición, una que sepa enfrentar al totalitarismo, no una que busque dinero y poder para sacar su mejor tajada en la coyuntura. A quienes nos duele el país y su gente, la que queda y la que se ha ido, estamos obligados, con los pies en la tierra a aterrizar. Exijamos a la Asamblea Nacional que el mismo jueves 10 de enero de 2019, se desconozca, con los argumentos de Ley que correspondan, el nuevo periodo presidencial y exijamos el nombramiento de una junta de transición y aunque esta no es la solución definitiva es un muy buen primer paso y sobre todo una muy buena señal para la Comunidad Internacional que espera que dentro de Venezuela se empiecen a dar los pasos para la recuperación de la Libertad.

Ángel Lombardi… El profesor Lombardi acá en el Zulia tiene un equipo de trabajo que aglutina buenas ideas y buenas propuestas para dar los primeros pasos hacia la consolidación de una ruta que nos permita trabajar de manera exitosa por nuestro país. Busquemos los caminos, las ideas y pongámoslas en práctica porque nadie nos va a invadir para salvarnos y de gratis menos. Construyamos las nuevas organizaciones sociales con personas de primera línea, gente con solvencia moral, decentes, seres íntegros que a todas luces busquen lo mismo que nosotros, recuperar el Estado de Derechos pleno en Democracia plena. Lombardi es un tanque de ideas, consejos y opiniones sobre las opciones democráticas para la salida a la crisis política que atravesamos. Felicito esta iniciativa que no ha sido valorada correctamente a mi juicio, pero que sin duda será más que necesaria a partir del 10 de enero del próximo año.

La explicación: “El Gobierno entiende muy bien lo que va a pasar el 10 de Enero… El Gobierno va a desconocer a todo el que lo desconozca y va a reconocer a todo el que lo reconozca… los viajes, las reuniones son acercamientos que buscan para ser legítimos”, Jesús Castillo, politólogo.

Por eso hay que cambiar… No se puede seguir haciendo la misma política ni se puede por ende, seguir con los políticos de siempre que proponen los caminos de siempre. Una de las cosas que debemos decir es que nuestros políticos sólo saben jugar con reglas claras, sólo saben buscar votos, pagar maquinarias y ganar elecciones. Nosotros no tenemos políticos que sepan enfrentar el ventajismo y tampoco tenemos políticos que soporten la tentación de un maletín. En el país, tanto de la vieja como de la nueva guardia, hay personas vinculadas a los partidos y ciudadanos no partidistas que están dispuestos a luchar sin prebendas por Venezuela. Busquémoslas, busquémosla y comencemos a armar el nuevo tejido político que va a devolver la esperanza y la confianza. Sí es posible, pero no podemos seguir esperando que nuestros “líderes” desde la comodidad de sus sillones y sus micrófonos ganen en el terreno los espacios de poder que hoy, después de las elecciones municipales, concentra el oficialismo en más de 90 por ciento.

Sí se puede… Yo le pido por favor que vea los resultados electorales de Nueva Esparta. De siete cámaras municipales, la oposición ganó seis. Sólo revise. ¿Qué pasó allí? Simple, se organizaron y con tiempo hicieron un plan que funcionó muy bien. Planificaron su movilización, escogieron y adiestraron a sus testigos electorales, armaron su estructura, utilizaron los mismos elementos que su adversario o en este caso, su enemigo político y ganaron. EN NUEVA ESPARTA CAMBIARON LA ACTITUD y entendieron que sin recursos no van para ninguna parte y que con micrófonos no se ganan elecciones. Se blindaron y sobre todo, se unieron para defenderse desde el primer hasta el último momento. Cuando la oposición se organiza, se une y se planta gana porque gana.

Mientras tanto… las comunas vienen en camino y esto lo ratifica Pedro Carreño, quien durante el acto de la juramentación de los concejales oficialistas que ganaron en el Municipio Santa Rita afirmó: “Esta es una victoria estratégica. Esta es una victoria que consolida la hegemonía política de la revolución bolivariana”.

Por cierto… Ahora, los cuatro primeros partidos del país son el PSUV, Copei, el PPT y el Mas. En este orden, luego de los resultados del pasado 9D, Copei es el único partido de oposición visible a nivel nacional. ¿Qué tal? Obtuvo 383 mil 772 votos.

El 11ENE19… “Viene el nuevo Gobierno del Presidente Nicolás Maduro y queremos las mejores relaciones”. Esto lo dijo Jorge Arreaza, Canciller de la República en la reunión con las misiones diplomáticas este jueves 13. Sin duda esa fue una reunión política más que diplomática. Arreaza reiteró que la puerta está abierta para, a partir del 10 de Enero, se vaya el que se quiera ir. Hizo la salvedad que el que se vaya, que se lleve hasta las matas. Lamentablemente toca esperar que ese día llegue y ver cuántas de las misiones diplomáticas abandonan el país después y quiénes son los que se van. Igualmente hay que ver cuántos se quedan y quiénes son.

Al Nacional, muchas gracias… Este jueves 13 circuló la última edición impresa. En el país este año vimos, con estupor, morir la circulación de gigantes mediáticos. El Nacional resistió como ninguno. Desde ahora, su página web será el lugar de los trabajos periodísticos, de los análisis y las interpretaciones. Gracias Nacional por dar lo máximo hasta donde pudiste. En el Zulia por ejemplo, sólo circula Panorama, los demás sólo son medios digitales. El Gobierno ha hecho el mejor trabajo callando medios, acorralándolos y dejándolos parapléjicos sólo porque hacen su trabajo: criticar.

Pica y se extiende… Invito a ver el video de la comunidad pemona en la que responden a los señalamientos hechos por el Ministro de la Defensa por el caso del asesinato del líder Pemón en la zona. Es un video que no tiene desperdicio alguno y en el que yo destaco el altísimo grado de formación y sentido de la defensa que tienen nuestros pueblos originarios frente a hechos que los atañen de manera directa. Por favor, véanlo. El material le ha dado la vuelta al mundo porque el asesinato de este venezolano ha causado conmoción ya que perdió la vida defendiendo sus tierras para evitar la explotación de las mismas.

En el Zulia… La gente de a pie está dándole hasta donde pueda. Me enorgullezco de mi lar, nada lo detiene. Si no hay transporte, caminan. Si no hay harina comen yuca. Pagan el pasaje a 50 bolos con bancos que sólo dan 200 soberanos diarios, un cartón de huevos en 1.500 soberanos y un kilo de queso duro en 1.800 porque es el que rinde rallado. Esperan los anuncios económicos que al parecer van a ser ahora semanales porque la hiperinflación es el mejor aliado del Gobierno para el control social y se ponen las manos en la cabeza cada vez que los hacen porque ya saben que con decretos no se recupera el poder adquisitivo. Sin agua, con apagones y bajones horrorosos, sin transporte público decente y de calidad, en medio de cerros de basura o respirando los olores de la basura que queman porque no la recogen, con autoridades que no nos merecemos y que tienen a Maracaibo como la propia Ciudad Gótica de Batman, oscura y llena de delincuencia, el Zulia sigue resistiendo frente a la falta de medicinas, el encarecimiento de la vida, la perdida de toda rutina y costumbre. Al Zulia le están dando palo parejo.

Políticamente UNT… Se desmiembra. No se puede decir otra cosa porque es así pero en ese desmoronamiento del partido de la casita, entre los escombros deja ver un detalle muy pero muy interesante: las mujeres azules están en la primera línea. ¡Cuidado con eso para 2019! Esta semana se fue de UNT su último y más reciente candidato a la Alcaldía de Maracaibo, Juan Carlos Fernández, una figura sin duda muy notoria. Se fue con Delsa al movimiento ciudadano que ella busca conformar como partido político. Eso no está mal, lo que yo veo mal es que después de disfrutar del poder por más de 10 años en UNT, ahora, es que ven los defectos y notan que las diferencias ideológicas son irreconciliables. Antes de esto, disfrutaron y mucho de ser gobierno. A Rosales la depuración del partido le está saliendo bastante gratis y bueno, este señor sigue haciendo la política que sabe hacer, la de calle, hablando con sus bases que en definitiva son las que dan el triunfo a los partidos. ¿La situación país obligará a Rosales a reinventarse? No lo sé, lo que sé, es que él es el único que está tocando puertas, hablando con la gente, caminando por aquí y por allá y como dije la semana pasada, algún fruto recogerá de eso. ¿Se irá más gente del rancho con sol? Seguramente, pero Rosales ha dicho que “muchas gracias” al que se va.

Políticamente PJ… En el Zulia están en el suelo. Yo aprecio mucho a Juan Pablo pero acá el partido aurinegro dejó de ser un referente del sentimiento regional de cambio. PJ logró agrupar el deseo de los no partidistas y eso se ha perdido. Es como si luego de no aceptar ir a juramentarse ante la ANC para asumir el cargo de Gobernador, que por cierto no fue electo porque nunca fue proclamado, le hubiera bajado la Santa María y puesto un candado de titanio a PJ en el Zulia. No hacen actividades, entregaron la sede, los agentes políticos están aislados, sólo los Diputados están activos en su ejercicio y Juan Pablo declara desde Caracas alguna que otra cosa muy puntual. Yo espero que el partido aurinegro no esté muriendo sino que sencillamente esté en un congelador que al sacarlo pueda volver a ser un actor político importante porque barco parado no gana flete.

Políticamente VPA… Pongo mis manos en mi rostro y tapo mis ojos. El partido naranja acá en el Zulia ha quedado para reenviar la información que viene desde Caracas. Por cierto, anda circulando que Leopoldo está negociando con el Gobierno para que acabe su martirio, pero ajá, Voluntad Popular aquí parece que perdió la voluntad, no sólo del pueblo sino de su propia gente.

Políticamente AD… el partido blanco está parapléjico. El Gordo Juan Carlos sigue con el garrote dándole palo al que asome la cabeza y eso es triste, porque aquí en el Zulia la militancia blanca es mucha. Recordemos la validación de los partidos que se hizo el año pasado, AD Zulia nos dejó con la boca abierta, pero bueno, allí está el partido que sí sabe de luchas contra la dictadura, en el peor de los letargos y sin expectativas de resurgir.

Políticamente la MUD Zulia… Este grupo de trabajo sigue activo en encuentros con el Frente Amplio y otras organizaciones nacionales en la construcción de una ruta hacia la transición. Sus actores son representantes de los partidos políticos que quieren ese cambio. Esta MUD es la agrupa a VPA, PJ, Avanzada Progresista, Gente Emergente, los sindicatos de profesionales y se articula muy bien con las instituciones capitalinas que trabajan por la reconstrucción de la Democracia en Venezuela. Aunque no tienen mayor impacto mediático y uno como elector no le vea el queso a esta tostada, ellos están trabajando. La otra MUD se auto desdibujó del paisaje.

Políticamente los demás partidos… Les digo con sinceridad, si así están los cuatro partidos principales imagínense cómo están las demás organizaciones. Si no fuera porque tienen a su militancia comprada, no llegarían a las reuniones con los cuatro gatos que llegan.

Políticamente los ciudadanos… quedamos solos porque nuestros líderes naturales abandonaron la lucha. Por eso, salen personeros como Juan Carlos Fernández a decir que dan el primer paso para asumir el liderazgo ciudadano. En la política el que golpea primero, golpea dos veces. Vamos a ver cómo le va a Juan Carlos que ya me están informando busca ser el coordinador regional de Encuentro Ciudadano en la región.

Mientras tanto… aquí hay un grupo de personas, digno de análisis metodológico, que no le está parando a la política sino que está sobreviviendo porque viaja a Colombia constantemente a comprar y vender. Es decir, la política y lo que pasa en el país ya no les dice nada.

Fedecámaras Zulia… Quiero felicitar a la directiva de la máxima gremial zuliana. Con errores y aciertos han dado una batalla íntegra por la defensa de los derechos empresariales en uno de los climas políticos más adversos que hemos vivido en el país y en la región. Extorsiones, chantajes, quiebres premeditados, acosos, procedimientos tendenciosos y arbitrariedades entre otros riesgos son parte del día a día que enfrenta el empresariado privado zuliano. Fedecámaras ha tenido que sortear todos los peligros al ser la voz de un grupo que se niega a dejar esta tierra en donde no sólo han sembrado una importante inversión sino han sembrado su corazón. Se han inventado de todo para no perder a sus trabajadores, para mantener sus puertas abiertas y para no entregar sus empresas a un sistema de Gobierno que lo único que busca es arruinarlos para luego ocupar sus espacios y apoderarse del mercado de manera desleal. Las banderas de la lucha contra la confiscación de las Libertades son fáciles de alzar pero difíciles de mantener izadas. Fedecámaras Zulia ha mantenido en alto esta bandera contra viento y marea. Pido al Buen Dios que el próximo año sea mejor para todo el equipo que tiene la nada fácil tarea de seguir siendo la voz del sector que aún emplea de manera formal y segura al 70 por ciento de la fuerza laboral del estado, el que paga impuestos, el que tiene que hacer malabarismos para ofrecer bienes y servicios de calidad y en el que la población zuliana confían plenamente como agentes constructores de desarrollo, productividad y progreso.

Los ganaderos… Los mataderos están intervenidos. Aquí no valió nada de nada. El resultado salta a la vista: no están matando animales. La consecuencia se sentirá muy pronto aquí en Zulia como ya se siente en Guárico: las carnicerías empezarán a vender queso y charcutería.

Rojos que destacan… Hace rato que no hacía la evaluación del trabajo que algunos rojos hacen porque de corazón, no hay manera de verlos directamente relacionados con el rosario de penas que enfrentamos pero en esta nueva gestión regional, quiero hablar de tres figuras que considero han hecho un trabajo bastante institucional y apegado a sus responsabilidades. No estoy diciendo con esto que no sean revolucionarios sino que han demostrado sus habilidades y pericia para hacer el trabajo que se les encomienda como funcionarios públicos. Me quiero referir al Diputado Eduardo Labrador, quien desde el Clez ha tenido un ejercicio dinámico en materia legislativa. Su gestión ha sido bastante positiva al igual que el desempeño de Francisco Urbina al frente del Centro Rafael Urdaneta, sobre todo ha demostrado su buen manejo y experiencia con el desalojo del Casco Central y sus propuestas de remodelación sumado a la propuesta innovadora de la creación de un museo para la zulianidad. En tercer lugar y no menos importante, destaco al locutor y animador Ramón Soto Urdaneta, quien al frente de la Secretaria para la Gaita, ha hecho una gestión impecable y sin un bolívar, sí, como lo leen, sin medio porque esta secretaria no tiene presupuesto. Felicito sinceramente a Ramón por hacer cultura a pulmón propio. Estoy segura que hay más funcionarios cumpliendo lo mejor que pueden sus funciones a pesar de los cada día mayores rigores políticos que no crean, no sólo excluyen y aíslan a quienes somos opositores sino que también los cerca a ellos mismos.

A mis concejales… Gracias muchachos, muchas gracias por el trabajo realizado en la Cámara Municipal de Maracaibo. Supe que antes del acto de votación del 9D, específicamente el 8D en la noche, los nuevos concejales, liderados por quien se auto proclamó la nueva presidenta del Concejo, llegó al piso del Cabildo para tomar de manera abrupta las instalaciones físicas. También supe que les mandaron a jubilar a su personal y despidieron a los contratados, para dejar 98% de los puestos en la Cámara Municipal para la nueva camada roja. Que eso no los desanimen, al contrario, úsenlo como una prueba viva de la arbitrariedad y del estilo antidemocrático de quienes a partir del 5 de enero de 2019 conformarán el cuerpo legislativo local. Ustedes hicieron lo propio y a muchos sin duda, al igual que a nosotros los ciudadanos nos traicionaron los liderazgos políticos y quedamos solos. No olviden que a pesar de no ser concejales siguen siendo voces con un amplio conocimiento de lo que pasa en sus parroquias y eso los obliga a defender a los vecinos y a no dejar de denunciar los problemas. La lucha continúa Dra. Ada, Eduardo, Manuel, Jorge, Marisyuli y los demás, continúa pero en otros espacios y por supuesto, de otra forma. ¡Gracias!

Lo dije… Los rojos barrieron con los puestos municipales. En medio de las más descaradas violaciones al proceso electoral, 92 % de los concejos municipales del país están en manos del oficialismo. ¡Compren alpargatas, el joropo está en la esquina! Ya verá usted a sus vecinos chavistas siendo sus agentes de inteligencia comunitaria, siendo sus fiscales y jueces de conducta patriota porque el control a través de la comuna es el próximo paso.

Felicitaciones… mi abrazo al profesor Efraín Rincón por su nuevo “Fundamentos de Marketing Político, un enfoque practico” que presentó este jueves al Zulia y al país como un aporte al trabajo que hacemos quienes asesoramos a los diferentes agentes sociales de la región. Gracias por este regalo profesor y que siga los éxitos.

Hasta el 11… Pidamos a Dios y a su hijo Jesús que pronto nacerá protección para todos los venezolanos que nos quedamos en Venezuela haciendo la diferencia positiva, haciendo obras de piedad y misericordia; por los presos políticos y los perseguidos; por las madres embarazadas, los neonatos, los viejos y cada enfermo. Pidamos por cada médico que no deja de ir a su hospital a ver qué milagro puede hacer por sus pacientes; por los bandidos civiles y de uniforme para que vean la luz de sus errores y enderecen el camino; por los ciudadanos que quieren trabajar por el país para que dejen a un lado lo que les impide dar el paso; por los emprendedores y empresarios privados que no se arrodillan ante la situación y no bajan sus santamarías; por los educadores y sus educandos a todo nivel, para que la educación en mi país vuelva a ser nuestro orgullo y no nuestra preocupación. Les pido a ustedes que imploremos por nuestro país, el que tenemos aquí y el que está fuera, por quienes nos Gobiernan para que se dejen tocar por el amor de Dios a ver si empiezan a hacer el bien para todos y no sólo para ellos y su entorno. Por esas criaturas que ahora nos matan en las calles con uniforme o sin él y que no llegan a los 25 años porque ese el hombre y la mujer que se ha levantado en este Gobierno. Que el Santo Niño nazca en nuestros corazones y nos mantenga humanos, bondadosos pero sobre todo justos y valientes porque en el 2019 vamos a necesitar mucha pero mucha fortaleza. Nos leemos el próximo 11 de enero. Que el buen Dios les dé un fin de año maravilloso a todos, que todos tengan pan, miel y vino en sus mesas, alegría en el corazón, paz en el alma y que siempre se acuesten en paz y en paz se levanten. Que el Rey de Reyes nos perdone y nos ayude a perdonar. Con la bendición de Dios y la protección poderosa de María, los abrazo. Feliz año. Amén.

Yrmana Almarza|@Yrmana