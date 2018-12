Un borracho le da a la policía una hamburguesa en vez de su licencia de conducir

Un borracho entregó a la policía canadiense una hamburguesa cuando los agentes le solicitaron su permiso de conducir durante un control de alcoholemia el pasado fin de semana en Victoria, Canadá.

El viernes, los oficiales dieron el alto a un conductor, presuntamente tan ebrio que entregó su hamburguesa en lugar de la identificación cuando el agente se la pidió, tal y como ha informado ‘thecolumbiavalleypioneer‘.

La Policía dio la información en un tweet, publica que.es.

During our roadblock tonight one impaired tried to give his hamburger to our member instead of this drivers licence. He was so impaired he could not provide a sample #roadsafety

