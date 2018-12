Un presunto ladrón permaneció dos días atrapado en el ducto de ventilación de un restaurante (Fotos y video)

Durante más de un día, Igor Campos estuvo escuchando sonidos extraños en su negocio ubicado en un centro comercial en San Lorenzo, California. “Yo escuchaba un uhhh, uhhh, uhh”, dijo el hombre, imitando el sonido a medios locales, publica Infobae.

“Pero después me dije, ‘bueno, ¿quién puede ser’?”, siguió en su relato Campos.

Chef Kwong, el restaurante chino que está al lado de su negocio de contaduría, estaba destruido y deshabitado, pero Campos pensó: “Entonces, ¿puede venir el sonido de allí?”.

Finalmente, el miércoles a la mañana, Campos decidió entrar al restaurante, creyendo que no había nadie. Y se asombró cuando descubrió que los sonido provenían de adentro de la pared del local: había un hombre atrapado dentro del ducto de ventilación del restaurante.

“Luego comencé a hacer preguntas: ‘¿cómo te llamas?’. Y él me respondió: ‘oh, por favor, ¡solo ayúdame! ¡Sácame de aquí!’ Yo le contesté: ‘ok, pero ¿cuál es tu nombre? y ¿qué haces allí? No quiero hacerte daño, solo intento ayudar'”, reconstruyó Campos su interacción con el hombre atrapado.

PHOTOS: #ALCOFire Firefighters rescue an adult male stuck for nearly 2 days in the duct of the hood and duct system above the stove at 754 Bockman Rd in #SanLorenzo . Full Story: https://t.co/DECAfbdv3S pic.twitter.com/9L5o23UlYY

Cuando las autoridades llegaron al lugar, miraron por un pequeño orificio del conducto y solo vieron un zapato y parte de la pierna del hombre.

“Estaba cubierto en grasa y aceite y estaba atrapado, no podía moverse”, dijo la policía en un comunicado.

A los bomberos les tomó unas nueve horas cortar el ducto para llegar hasta donde estaba y liberarlo. Los socorristas descartaron extraerlo con una cuerda porque el ducto tenía puntas filosas que lo podían cortar.

“Yo lo describo como la mordida de una boa constrictor: solo puedes ir en un solo sentido. Si lo hubiésemos extraído con una cuerda se hubiera cortado todo. También él estaba tan resbaladizo que corría peligro de caerse de nuevo por el ducto y en ese caso habríamos tenido que empezar de nuevo”, explicó un miembro de la policía.

Una vez fue rescatado, el hombre fue llevado a un hospital donde se lo trató por cansancio y deshidratación.

#DEVELOPING “Had he not been found today, we could be having a whole different conversation.” First responder says it was no joke for the man stuck in a restaurant grease vent. One more day, and he might not have made it. Instead he was rescued…with cuts and bruises. #ABC7now pic.twitter.com/bMNfdAcitc

— Laura Anthony (@LauraAnthony7) December 12, 2018