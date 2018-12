Catar reveló el diseño del estadio de la final del Mundial de 2022 (Fotos)

Posteado en: Deportes, Titulares

Catar reveló este sábado el diseño del estadio de Losail, que acogerá el partido inaugural y la final del Mundial de fútbol de 2022 y que está inspirado en unos faroles árabes llamados “fanar”.

EFE

El diseño del icónico estadio, que tendrá 80.000 asientos, ha sido desvelado en una espectacular ceremonia de presentación presidida por el emir de Catar, Tamin bin Hamad Al Zani, y por el secretario general de Catar 2022, Hassan al Zawadi, en el lugar de las obras.

“Cuando Qatar ganó la candidatura para la organización del Mundial de fútbol de 2022, quisimos traducir el espíritu catarí al fútbol. Será una oportunidad para el mundo árabe para unirse en un Mundial que refleja la realidad de nuestra región y nos lleva por el buen camino”, dijo Al Zawadi.

El diseño ha sido realizado por el estudio de arquitectura de Norman Foster y se inspira en los arabescos de los “fanar”, unos faroles típicos de Catar y de otros países árabes. Esos faroles se caracterizan por los juegos de luces y sombras que generan sus intrincados motivos decorativos, que inspiran la membrana que cubrirá el estadio.

Las obras del estadio se concluirán previsiblemente en 2020 y se llevan a cabo en paralelo a las de la nueva ciudad de Losail, que se está construyendo desde cero a 15 kilómetros al norte de Doha y que se espera que albergue a 270.000 habitantes.

El futbolista español Xavi Hernández, exjugador del Barcelona, embajador de Qatar 2022, dijo a Efe que “el estadio va a ser una maravilla” y el Mundial “va ser muy bonito”.

“Catar está preparado porque llevamos muchos años trabajando para hacer este evento histórico, para hacer historia. Hoy se ha visto que están muy preparados porque hay otro estadio que va para arriba y creo que todo el mundo se va a sorprender de cómo es Catar, de la organización, de los estadios, del país en general”, comentó.

En la gala de presentación también estuvieron presentes personalidades del mundo del fútbol como Bora Milutinovic, Ronald de Boer, Ruud Gullit, Mohamed Aboutrika, Samuel Etoo, Wesley Sneijder, Nigel de Jong y Samuel Umtiti.

#LusailStadium mixes traditional and modern Islamic architecture. The exterior of the stadium is covered in shapes driven from Arabian heritage, designed in a special way to allow the maximum amount of sunlight to slip into the venue. pic.twitter.com/CfCNR0fuim — Road to 2022 (@roadto2022) 15 de diciembre de 2018