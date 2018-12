Incendiaron televisora AfroTv en Barlovento (fotos)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

AfroTv, la primera televisora comunitaria de promoción de la cultura afrodescendiente de Venezuela y de América Latina, fue asaltada y quemada la madrugada de este viernes en San José de Barlovento, reseña Radio Fe y Alegría.

Freddy Blanco, integrante del equipo de coordinación de la televisora, dijo a Radio Fe y Alegría Noticias que se robaron cámaras, computadoras y micrófonos. Los asaltantes incendiaron el segundo piso del edificio Ceiba, lugar donde funcionaba el canal.

Afro-Venezuelan activists denounced that the studios of AfroTV Barlovento were torched by criminals last night, destroying the only community TV station in Barlovento (Miranda State). Film and photographic archives of this 8 y.o. project were lost pic.twitter.com/BjkdtUgvAw

