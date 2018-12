María Corina Machado entrevistada en 2001: “La ruta no es solo el quiebre sino el cambio”

Posteado en: Actualidad, Economía, Nacionales

María Corina Machado, máxima dirigente del movimiento Vente Venezuela, no hace concesiones al plantear que hay que salir del gobierno de Nicolás Maduro, sin escenarios de transición del poder. Asegura que ha propiciado la instauración de un Estado mafioso, más allá de la crisis que aqueja a los ciudadanos, que ha puesto en peligro la República.

Por Olgalinda Pimentel para el Diario 2001

“El paìs no aceptaría un cheque blanco de impunidad, no señor. A Maduro lo queremos vivito y coleando, fuera de Miraflores, para que enfrente la justicia..Aquí llegó la hora de la chiquitica y cada quien debe decidir en qué lado está”. Además, desde su pasión por el béisbol como genuina caraquista,, afirma que el Presidente no es venezolano. “La mejor demostración de que es colombiano fue cuando le preguntaron si era caraquista o magallanero y dijo que no sabía”.

¿Qué opina sobre la pretensión de Maduro de gobernar hasta 2025?

Aquí hay un sector conformado por mafias, un Estado criminal, que se ha propuesto que Maduro es para siempre, pero se enfrenta a 90% del país más unido que nunca que le dice fuera ya., y eso implica muchas cosas. En Venezuela hay solo dos caminos que llevan a destinos distintos.: el sistema de mafias, criminal, que es distnto a una dictadura, que se ha apoderado del territorio nacional y que quieren desde expandirse a muchas otras zonas del hemisferio con dinero producto de actividades ilícitas complejas, y ha buscado aliarse con otros estados cono Irán, Cuba y en alguna medida Rusia, y con grupos como la guerrilla, el narcotráfico, el contrabando de oro, de armas y de conltrán; y el otro destino que es la ruptura del sistema para sacar a las mafias, esto no es una transición más.

¿Por qué exceptúa a Rusia?

Rusia, al igual que China, sabe que todas las inversiones que tiene en el país que son muy grandes, y además una deuda enorme, vale cero con Maduro en el poder, económicamente hablando, es una muy mala decisión aliarse con este régimen. Son unos criminales ineptos, corruptos y los rusos lo saben. Además las transacciones ilegales, el lavado de dólares puede terminar infiltrando estructuras financieras importantes rusas. Alli hay un tema. Lo de los bombarderos que aterrizaron en Maiquetía es una provocación y no creo que sea buena idea provocar a Estados Unidos y al Occidente en su propia área de influencia. En una carta le planteamos a Putin la necesidad de una democracia que permita hacer que Venezuela despegue económica y socialmente. Para nosotros primero está la República que aún está en proceso de disolución.

¿Cuál es el balance político, en este año que termina, del gobierno y de la oposición?

Estamos en un punto donde se han caído las caretas. Es devastador procesar qué tanto ha penetrado el Estado criminal en todos los sectores de la sociedad Lo hemos visto con gente que corrompió y quebró a gente no solo débil sino también buena. Estos sistemas funcionan con extorsión y chantaje. Cuando hablamos de 500 mil millones de dólares, que es la estafa más grande en la historia de la humanidad, hay que imaginarse la estructura que debe existir detrás para robarse de mil millones de dólares, como Alejandro Andrade lo confesó Ese es solo un caso, es apenas la primera piedrita, pero todo se va a saber. Pero también hay que hablar de lo que está ocurriendo con los medios, con la gente que emigra, con el sector económico, la academia, el sector comercial, el financiero. Estamos en el punto donde cada venezolano se pregunta de qué lado estás, y existe una raya inequívoca que separa a la mayoría de los venezolanos y de sectores decentes, honestos, la justicia ,y del otro lado el crimen organizado y la mafia. Eso aplica a todo el mundo y tiene que decir de cuál lado está.

Ante ese panorama, ¿puede la gente pensar que no hay nada qué hacer y asumir una actitud derrotista?

Todo lo contrario. Lo que no podemos pretender es darle soluciones políticas convencionales a un conflicto que no es político ni entre venezolanos porque estamos unidos, yo no veo un episodio en la historia de Venezuela en el que haya tanta cohesión en la gente, como ahora; esto es un conflicto trasnacional no político sino criminal. Ese diagnóstico es el correcto y en consecuencia hay que hacer varias cosas que no perjudican y que no confunden, como seguir hablando de un régimen ineficiente o que hay que bajar la inflación e incluso hablar de temas de asistencia humanitaria…Por ahí no es; todo aquello que busca confundir o darle oxigeno o apaciguamiento no es lo correcto.

Hay que hacer que Maduro se vaya con garantías y de eso hay que hablar. Maduro sale diciendo todos los días que lo quieren matar y acusa siempre a alguien distinto, y yo se lo he dicho claramente: su garantía de vida somos nosotros. Las mafias se matan entre ellos y si no mira como está el señor (Nelson) Martínez, por no hablar de tantos otros.

¿Y cuál es el balance de la oposición?

Yo creo que este es el momento en que se despejó el panorama, quedó claro que por la vía de las elecciones no es. Mira lo que pasó el domingo 9: simulaciones de lucha electoral o de cualquier otro tipo, que es lo que el régimen quiere. La gente sabe que por ahí no es, que no obtiene más medicamentos ni más seguridad participando en esos procesos que oxigenan y dan tiempo a la dictadura. Y esto también aplica para aquellos que todavía dicen ‘vamos a dialogar’. ¿Qué van a dialogar?

¿Cuál es para María Corina la vía que sí es?

Fuerza, y fuerza es fuerza. Estamos enfrentando criminales. La pregunta es de dónde debe venir la fuerza. Tenemos 90% del país, tenemos una Fanb que se le volteó a Maduro, y hay que decirlo por la calle del medio, y por ello se propusieron acabar con ella, y eso está en proceso. Y se lo digo a cada militar: están enfrentando la disolución de la Fuerza Armada. Además, el régimen no tienen plata; Pdvsa está en caída libre y puede llegar a producir menos de un millón de barriles diarios; toda una tragedia, pero además sus fuentes ilegales de financiamiento como la explotación ilegal de oro también está cercada con sanciones de Estados Unidos que son muy efectivas. Antes sacaban el oro por las islas antillanas, y llegaban a Dubai y a Turquía, pero ahora ni las islas ni Dubai le están aceptando el oro y ahora Turquia va a tener que enfrentar sanciones muy duras contra sus bancos si se meten en ese negocio, entonces ¿qué les queda al régimen? El mercado negro donde venden a la mitad del precio, lo que los deja sin recursos, y el pilar de la mafia que comienza a resquebrajarse, debido a las sanciones, y porque todo este proceso de hacer publica la información de todo este entramado monstruoso de corrupción, hace que las mafias enmpiecen a enfrentarse entre sí. La cosa se les está complicando

¿Cree que los venezolanos quieren fuerza?

La gente está dispuesta y desesperada a salir de Maduro porque salir de él es salir del sistema , y ¿sabes qué me conmueve a mi? En sectores que visito me dicen ‘sácalo ya’. Eso es muy peligroso, porque qué más le pueden quitar a la gente si le han quitado todo; qué creen que puede sentir el abuelo cuando ve partir a sus nietos, o los jubilados cuando le dicen ‘voy a pagarte en petros’, el trabajador y el empresario que son robados, que le expropian el negocio, le provocan el cierre del medio de comunicación, que pierden su trabajo?. Está claro lo que no se puede hacer. Todo lo que implica una cohabitación, una debilidad se debe descartar, y quedan dos posiciones: o enfrentas al régimen con todo o eres parte del sistema.

¿Qué significa enfrentarlo?

El régimen cubano es muy hábil al hacerte sentir que no tienes fuerza, que no hay nada que hacer, y lo hace para que la gente tire la toalla y se vaya, y hacer creer que tiene toda una fuerza geopolítica por detrás, y que el resto la democracia mundial no va a actuar. Esta está actuando y lo está haciendo en serio porque estos grupos criminales que se han repartido el país y están disgregándolo en zonas controladas por las distintas mafias, están ocasionando la balcanización del país de manera intencional, la somalización. Frente a esto, ¿creen que la democracia occidental, desde Canadá hasta Argentina, van a quedarse con los brazos cruzados sabiendo que se ha conformado el Estado criminal que tiene vocación expansionista? Las mafias no se contienen en las fronteras; actúan a sus anchas y pretenderán expandirse por Colombia, Centroamérica, el Caribe y el sur de la región.

¿Pero hay países que han dicho que no están de acuerdo con una intervención militar?

Estamos en el siglo XXI y sabemos que los conflictos tienen nuevas formas y nuevos planos en los cuales se despliegan y usan mecanismos de presión no convencionales. Lo primero que hay que hacer es alinear las fuerzas de economías productivas y que veremos en los próximos días, vienen acciones. Los venezolanos no podemos hacer nada pero la comunidad internacional sí y esos tiene un efecto devastador para ese sistema de mafias.

El gran desafío es que las fuerzas pueden sicronizarse.

Pero hay decepción con la oposición, ¿quién va a agarrar el coroto entonces?

Hay muchas razones para sentirse decepcionado de sectores que no han estado a la altura del desafío político del momento histórico, y eso lo dice la gente que se siente traicionada, porque en los últimos años se estuvo cerca de la ruptura pero hubo una dirección política que se echó para atrás. Pero ya en Venezuela cada quien sabe quien es quien. Aquí todo se va a saber y quedará claro porque actuaron unos y otros de otra manera. El hecho cierto es que el país apostó, creyó, entregó, perdió mucho.

Ahora hay miedo, pero hay conciencia de que la única manera de enfrentar esto es hacerlo con toda la fuerza y con una dirección política que no se salga de la ruta, porque la ruta no es solo quebrar el régimen sino lograr un cambio de fondo.

¿Qué viene en el día después?

Desde una perspectiva ética hay que sacar a las mafias ¿o es que creen que hay que cohabitar con ellas: con las mafias del Clap que están trayendo comida podrida y con eso alimentan a los niños mexicanos y a los nuestros, con las mafias del oro, con las del narcotráfico, con las de coltrán, la de las armas? No, esto es un sistema de mafias y no puede compararse con una transición con regímenes autoritarios, esto no es lo mismo..

¿Por dómde comenzar esa transición?

Hay que asegurar, porque no lo hay, un sistema de ayuda humanitaria de horas, pero simultáneamente hay que acomodar la economía, aquí hay un hueco financiero que va necesitar asistencia internacional y que dependerá de la confianza que se establezca.

¿Creen que esa comunidad internacional va a dar un medio a los mismos que se robaron 500 mil millones de dólares y sin un plan sensato? Venezuela cada día es más liberal. Y hay un montón de gente que lo es y no lo sabe, luego de 20 años de comunismo mafioso, y que quiere emprender y cree en la propiedad privada. Es un tema no solo de la moneda sino de dignidad y autosuperación. En Camaguán, Guárico, hay emprendedores de todo tipo.

¿Qué pueden hacer los venezolanos?

Yo le digo al maestro que no se vaya, que siga dando la lucha, que rescate y mantenga los símbolos de Santiago de León de Caracas y no la barbaridad de magia negra y brujería; al médico que no se vaya, a la enfermera que se saca del bolsillo la plata de su casa para salvar al muchachito que se le está muriendo; al médico de Barcelona, que no se vaya a pesar de lo desgarrador que es. Lo mismo le digo al militar, al policía, al estudiante, y a los periodistas,

En ese día siguiente ¿donde te ves: en tu casa o en la de Misia Jacinta?

Me veo en la calle con la gente,de todas las posiciones idelológicas y políticas para conformar un gran movimiento. y eso sí, habrá justicia .