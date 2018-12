“Me cobraron 500 dólares y no me entregaron el pasaporte”, asegura afectado tachirense

Posteado en: Actualidad, Nacionales

José viajó desde La Grita hasta San Cristóbal con su esposa y su bebé de días de nacido, para participar en la jornada de tres días de retiro de pasaportes y prórrogas del documento que se lleva a cabo en la sede militar de la Zona de Defensa Integral en San Cristóbal (ZODI-Táchira).

Por Eleonora Delgado / El Nacional

Contó que él y su esposa tenían dos años esperando por el documento y que el Saime sólo les envió por correo la confirmación del trámite y el pago y nunca más volvieron a saber nada.

“Busqué a alguien que me recomendaron y me cobró 500 dólares y no me entregaron el pasaporte. No supe más de él”, contó. En vista de la lejanía de dónde provenía, su esposa aún en cuarentena y el neonato, los funcionarios tomaron nota de su caso.

“Yo me he negado a pagar. Dos de mis hijos están en Perú, y mi hija en España. Me han dicho que me mueva por otro lado para que tenga el pasaporte y viaje pero no. Ellos también se la ven duras para trabajar y ganar dinero para yo aceptar que me envíen y pagarle a delincuentes”, contó una jubilada de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, mientras esperaba en fila. Contó que desde agosto va interdiario a las oficinas del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería para preguntar por su documento.

