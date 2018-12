Policía detiene en Hong Kong a un hombre que lanzó dinero desde una torre

La policía hongkonesa detuvo este domingo a un hombre, especialista de criptomonedas, que el sábado botó dinero desde lo alto de una torre de viviendas en un barrio carenciado de la ciudad con la idea de “ayudar a los pobres”.

Los transeúntes filmaron el sábado en el barrio de Sham Shui Po con sus teléfonos el leve descenso de los billetes que la gente intentaba atrapar.

El episodio fue retransmitido en directo por un hombre que gestiona una página Facebook sobre criptomonedas y que dijo querer hacer como Robin Hood.

Wong Ching-kit, de 24 años y conocido en internet como el “joven maestro de la moneda”, explicó en Facebook que quiso así “ayudar a los pobres robando a los ricos”.

“Me pregunto si alguno de ustedes cree que el dinero puede caer del cielo”, se interrogó para luego enfocar la cámara hacia la cima de un edificio vecino desde donde caían billetes de 100 dólares de Hong Kong (12,80 dólares estadounidenses).

Este domingo la policía lo detuvo cuando regresaba al mismo barrio conduciendo un Lamborghini, acusado de haber provocado disturbios al orden público.

La policía precisó que recuperó los billetes, por un valor de unos 6.000 dólares hongkoneses.

Las criptomonedas permitieron desde hace unos años que algunas personas constituyeran grandes fortunas. AFP

Chinese 24 year old Bitcoin Millionaire Wong ching kit ??? AKA bi shao ye ??? (Mr coin ) throws 100’s of millions of HKD from the roof top. He said “he feels as if he is god and he is responsible to teach the world about bitcoin.” Is this a sign of a bullrun incoming or ?! pic.twitter.com/IfgKykB0ME

— Mia Tam (@_blockandchain_) 16 de diciembre de 2018