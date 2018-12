Prada se disculpa por poner a la venta artículos con connotación racista

El grupo de lujo italiano Prada anunció que se dotará de un “consejo” sobre diversidad y racismo, tras haberse visto obligado a retirar de una de sus tiendas en Nueva York algunos objetos que aludían a caricaturas racistas.

AFP

“Queremos transmitir nuestro profundo arrepentimiento y nuestras disculpas sinceras por los productos Pradamalia que han ofendido. Han sido retirados del mercado y no serán vendidos”, indicó el domingo la firma en un comunicado difundido en Twitter.

Una serie de objetos exhibidos en un escaparate de la tienda Prada del Soho neoyorquino desató revuelo en las redes sociales.

Llaveros, fundas para teléfonos móviles o camisetas mostraban un motivo que se parecía extrañamente a las caricaturas racistas conocidas como “blackface” (cara negra): rostros de negros con los ojos abiertos de par en par y gruesos labios que, en los siglos XIX y XX, sirvieron para ridiculizar a los negros, mostrándolos como ignorantes, ingenuos o perezosos.

La primera en denunciar la oferta de Prada fue una joven abogada neoyorquina que puso varias fotos de los objetos en su cuenta de Facebook el jueves por la noche.

We are committed to creating products that celebrate the diverse fashion and beauty of cultures around the world. We’ve removed all Pradamalia products that were offensive from the market and are taking immediate steps to learn from this.

Full press release attached. pic.twitter.com/rKhnKjasDz

— PRADA (@Prada) December 16, 2018