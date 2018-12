La espeluznante coincidencia en la felicitación de Navidad de Harry y Meghan (fotos)

Meghan y el príncipe Harry publicaron hace unos días su felicitación navideña que también vino con polémica. Al principio, muchos criticaron que los duques de Sussex hayan dado la espalda en la tarjeta de Navidad, pero ahora, en las redes sociales, calificaron de espeluznante la similitud entre la invitación de la anterior boda de Meghan y su primera tarjeta de Navidad con Harry.

Tomada en los jardines de Frogmore House -el mismo lugar en el que dentro de unos meses la pareja iniciará una nueva vida- el día de su boda, la fotografía muestra a la pareja de espaldas, mirando los fuegos artificiales que se lanzaron al final de la fiesta. Una instantánea idílica que sin embargo oculta una siniestra coincidencia de la que probablemente Harry nunca estuvo consciente, publica look.okdiario.com.

The similarity between Meghan’s wedding invite with Trevor and the Christmas card with Harry is spooky……To do the same idea with each husband is so weird to say the least #royalchristmascards #MeghanMarkle pic.twitter.com/2gKZGy2q70

— annasabreze (@annasabreze) December 14, 2018