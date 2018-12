La asombrosa misión Parker Solar Probe de la NASA, lanzada el pasado agosto desde Cabo Cañaveral en Florida (EE.UU.), ha remitido a la Tierra la imagen más cercana del Sol jamás tomada. La nave es también, desde el pasado noviembre, el artefacto creado por el hombre que más se ha aproximado a nuestra estrella, publica abc.es.

La imagen, tomada por el instrumento WISPR (generador de imágenes de campo amplio para la sonda solar) de la Parker, muestra una serpentina coronal, vista sobre el extremo este del Sol el pasado 8 de noviembre. Las serpentinas coronales son estructuras dentro de la atmósfera del Sol, la corona, que usualmente cubren regiones de mayor actividad solar.

La estructura fina de la serpentina es muy clara, con al menos dos rayos visibles. La Parker estaba a aproximadamente 27,1 millones de kilómetros de la superficie del Sol cuando tomó la instantánea. El objeto brillante cerca del centro de la imagen es Mercurio, y los puntos oscuros son el resultado de la corrección de fondo.

En su cuenta de Twitter, la misión Parker Solar Probe señala que esta imagen del Sol es la más cercana tomada por cualquier nave espacial.

