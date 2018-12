Trump dice que el muro con México tendrá un diseño artístico y será bonito

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, aseguró que el muro que piensa construir en la frontera con México tendrá un “diseño artístico” y que una vez concluido quedará “bonito”.

“Los demócratas dicen alto y claro que no quieren construir un muro de cemento, pero lo que estamos construyendo no es un muro de cemento, estamos construyendo barras de acero diseñadas artísticamente”, comentó el mandatario a través de su cuenta en la red social Twitter.

“Así podremos ver fácilmente a través de ellas. Será bonito y, al mismo tiempo, dará a nuestro país la seguridad que nuestros ciudadanos merecen. Se construirá rápido y una vez completado nos ahorrará miles de millones de dólares cada mes”, agregó.

The Democrats, are saying loud and clear that they do not want to build a Concrete Wall – but we are not building a Concrete Wall, we are building artistically designed steel slats, so that you can easily see through it….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 19, 2018