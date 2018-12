Caiga Quién Caiga: Unos buscan pernil, Otros Nuevo Gobierno o salir de Nicolás, por @AngelMonagas

La hiperinflación es una realidad. En Venezuela comprar es un dolor de cabeza, no solo por las largas colas y atropellos vividos, sino por los PRECIOS. Es común observar, que hoy vale algo cien (100) y mañana aparece en mil (1000). Lo único estable es la tiranía gobernante y sus beneficiados. Los precios en dólares tampoco se sostienen.

Ahora la miseria es la misma, vayas donde vayas. El gobierno nuevamente en un populismo absurdo y sin sentido volvió a venderles a sus seguidores, la tesis del pernil. Imagínate un hombre que durante el año no comió un gramo de proteína animal, y que tú le digas “TE VAS A COMER UN PERNIL”. El costo esta por los cielos. Imposible de adquirir por ellos. La clase media con mucho esfuerzo entre varios, tal vez. Los seguidores de este gobierno volvieron a creer. Su reacción violenta y pública no se ha hecho esperar. Más por la mentira que por otra cosa. Se han dado protestas en todo el país. Solo falta que lleguen a Miraflores, como sucedió el año pasado.

En otro grupo, estamos los que sabemos que tener o no, un pernil del gobierno no sirve de nada. La solución es tener una nueva cabeza al mando. Una nueva visión, un nuevo encuentro de factores distintos a los que gobiernan. Buscamos un nuevo Gobierno. Un nuevo modelo.

La cosa no termina aquí, están los que quieren es salir de Nicolás Maduro. No necesariamente del Gobierno. En ese orden andan los autocalificados como “Chavistas Originarios” y el grupo que lidera Diosdado, muy a sotto voce, casi en penumbra.

Diosdado tiene serias diferencias con los cubanos y estos han pedido su cabeza. Lógicamente él niega esa situación. Solo lo admitirá cuando sea más evidente.

La oposición trabaja en varios frentes y los veo débiles en profundizar esas diferencias existentes y palpadas en la última decisión en torno a la dirección del SEBIN. Un grupo quiere negociar con Maduro, salidas que él no está interesado en buscar pues gobierna a placer. Otros soñando con la invasión y las sanciones, muy mal vistas luego del otorgamiento de QUINIENTOS (500) millones de dólares de la CAF al BCV de Nicolás. Ya ni siquiera irse del país es una opción, dado el aumento de la xenofobia en el cono sur e islas del Caribe. Pocos tienen como adquirir un boleto a Europa o Estados Unidos. Algunos al irse sin un plan, sin el idioma y sin oficio para asumir la improvisación de una vida para la cual no estaban preparados, terminan regresando peor que antes.

Así esta Venezuela, Caiga Quién Caiga.

QUE SERA DE LA VIDA DEL LEGADO Del Intergaláctico: Privatización inducida de PDVSA, incluso hay un plan para llevar producción a 500 mil barriles diarios. Luego darles a las contratistas las concesiones. La entrega de PDV Marina a Marines Motor Service de Venezuela, que señalamos en twitter o la mencionada por Darwin Chávez en su columna, “desde PDVSA Occidente que desde este lunes 17/12 toda la empresa Petrozamora es de los rusos a través de Gazprombank, filial del gigante Gazprom. Dejó de ser empresa mixta y la participación de la Corporación Venezolana de Petróleo fue formalmente traspasada a la empresa rusa”. Las preguntas necesarias ¿Quién detrás? ¿Guisos, corrupción?

LA POLÍTICA NO SE HACE SIN DINERO Imposible en estos tiempos. Crear, mantener una estructura, personal, propaganda, etcétera, requiere de mucho dinero. En Baruta detrás de Georgette Topalián hay capitales que impulsan. Quizá la mano de Diosdado, del ex Alcalde Sanz y de otros relacionados con el arco minero ayer y ahora con el mundo digital. Eso es válido y sus obras hablaran. Me causa suspicacia el interés de Presidir la comisión de Urbanismo, sobre todo con el caso de las famosas Torres, donde el diputado José Gregorio trabaja defendiendo intereses de un empresario de televisión, hoy en desgracia. El Alcalde solo tiene dos (2) concejales. Desconozco si logro alguna alianza con la concejala más joven del país Alessandra Sánchez, que presidirá contraloría, en una clara y buena estrategia del chavismo para poner a pelear opositores contra opositores. IGUAL SUCEDE CON Delsa Solorzano. Tiene problemas con la creación del partido. El nombre no caminará en el CNE, por las mismas razones que otros: la palabra ciudadanos, reservada para el partido CAMBIEMOS. Delsa tiene hasta donde presumo financiamiento internacional. ¿Habrá otros? En UNT muchos la califican como Manuel Rosales hecha mujer. No es sano crecer fraccionando a otros: Tres (3) diputados de Leocenis se van con ella. Uno, José Sánchez “MAZUCO”, otros Kerrins Mavares de Falcón y Bucaran de Anzoategüi. Cuando señalo nombres muchos se molestan. Finalmente el tiempo me da la razón. No me he equivocado en solo uno. No tengo nada contra nadie. Sencillamente digo las cosas como las veo Caiga Quién Caiga. Por haber sido político en ejercicio mis análisis son ventajosamente empáticos.

#HECHOENSOCIALISMO El diario británico The Sun, publicó un reportaje revelando la ubicación secreta de una isla en Venezuela dedicada al sexo, las drogas y el libertinaje para disfrute de personas con alto poder adquisitivo. Un portavoz reveló que una compañía organizó una fiesta que en primera instancia tendría lugar en las zonas aledañas a Trinidad y Tobago, del 14 al 17 de diciembre, donde a cambio de un boleto valorado en 4.600 euros, se ofreció acceso ilimitado a alcohol, sexo con mujeres y buena comida, así como “actividades al desnudo”, pero su locación fue cambiada a una isla privada en el estado Nueva Esparta, en Venezuela. Según mis datos, podría estar ubicada en Los Testigos. Territorio de lo desconocido, donde el gobierno y los pobladores han construido una alianza para varios tipos de negocios. La información revela que se pusieron a disposición al menos dos prostitutas por cada asistente y todas ellas fueron examinadas por un médico para comprobar que están libres de enfermedades de transmisión sexual y así “hacer sentir a cada hombre como un rey”. Debo decir que esto no es tan secreto y que ocurre no solo en Nueva Esparta, sino también en las costas de Falcón, Carabobo y Anzoategui. Se mencionan en muchas partes, a dirigentes y familiares de chavistas, “enchufaos” y determinados opositores.

EN LARA También protestaron por perniles y no apuestan ni un “soberano” por la popularidad de la Gobernadora. La respuesta de Henri Falcón a su ex mano derecha, certifica en lo que anda este otrora líder. Camina con muletas y pronto se las pueden quitar.

NUEVA ESPARTA siguen los comentarios sobre el destino de los perniles y de las medicinas a algunos hospitales públicos. También de personas que han muerto porque no hay absolutamente nada en los centros de salud para atenderlos. Seguimos investigando ¿Por qué no hay pasajes nacionales para venir y salir de la isla y si los encuentra es en muchos dólares? ¿Qué mafia maneja esto? Con excepción de CONVIASA que responde a otros intereses, no necesariamente económicos.

ZULIA

Lamentable que la muerte de un niño, de nombre Isaac Treco, de un (1) año, por falta de una Unidad de Cuidados Intensivos, disponible en los hospitales del Zulia, para nada ha tenido respuesta por parte de alguna autoridad. Por eso no me canso de repetir: Caer en un hospital público en Venezuela, es una maldición y sentencia de muerte, donde lo más probable si sales vivo, es que egreses peor de como ingresaste, si es que consigues hacerlo. Los médicos y enfermeras, los pocos que quedan prácticamente no tienen nada para prestar un servicio. Amén de sus pésimos salarios de hambre. Las clínicas privadas también viven la crisis y ahora todo es en dólares. Recientemente en una clínica privada de la ciudad, una médica comunitaria, atendida por parto en un hospital de San Francisco, hubo de ser ingresada a un centro privado. Casi muere. La causa una gasa en sus intestinos que no extrajeron durante una intervención. Dios nos ampare. Me reservo el nombre por no estar autorizado para ello.

CONFIRMADA La información sobre el diferimiento de la instalación del Concejo Municipal de Mcbo, adquiere certeza con la juramentación ayer de los nuevos concejales. ¿Resuelta las diferencias? No creo. Hay dos grupos claro: Uno denominado como ALFILER (realmente es sinónimo del verdadero nombre) y el otro grupo identificado con Omar Prieto.