El comentario sexista contra Ariana Grande que incendió las redes

Insultar o hacer comentarios contra alguien siempre será mal visto, pero aún es peor cuando lo haces con Ariana Grande, porque puedes salir muy mal parado.

El actor Michael Rapaport lo volvió a hacer y es que este miércoles publicó un mensaje un poco desagradable en Twitter dirigido a la cantante pero no quedó allí, ya que los fans de Ari reprocharon el tuir y las críticas contra él se multiplicaron en segundos por las redes sociales.

Michael Rapaport, el actor conocido por su participación en “Friends”, “Prision Break” y otros muchos títulos, tiene bastante éxito en Twitter. Miles de seguidores se ríen a diario con sus continuas bromas sobre temas considerados a menudo “tabú”.

Estas fueron las palabras que el actor publicó en twitter: “Ariana Grande tiene 27 y actúa como 12. Quítale esas botas que usa para esconder las piernas, el maquillaje de gato del ojo y la cola de caballo de genio y me creeré que es esa mujer buenorra que trabaja en el Starbucks, sin ofender a Starbucks”.

Ariana Grande is 27 acts 12, you take off those boots she hides her legs in, the cat eye make up and the genie pony tale and I think there’s hotter women working the counter at Starbucks no disrespect to Starbucks.

New @iamrapaport is Live:https://t.co/Xr6sFd7WP4 pic.twitter.com/wRCCyxYGxa

— MichaelRapaport (@MichaelRapaport) 19 de diciembre de 2018