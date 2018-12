Lo que hace ahora el padre del venezolano asesinado en la masacre de Parkland (Video)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El artista venezolano Manuel Oliver, cuyo hijo de 17 años, Joaquín Oliver, fue asesinado durante el tiroteo en la escuela Parkland, pinta un mural en la valla fronteriza de México y Estados Unidos en Tijuana, para crear conciencia sobre el problema de la violencia con armas de fuego en los Estados Unidos.

Es uno de los varios murales que Manuel Oliver y su esposa Patricia, instalan en honor a su hijo Joaquín.

El pasado 20 de abril, Oliver padre creó el mural como una forma de expresar su dolor y protestar por la violencia armada. “Creo que todo el mensaje es crear algo de sentido común en términos de quién debería y quién no debería portar un arma”, afirmó al diario La Opinión en días pasadas durante la instalación del mural en esa ciudad.

Venezuelan artist Manuel Oliver, whose 17-year-old son Joaquin Oliver was killed during the Parkland school shooting, paints a mural on the US-Mexico border fence in Tijuana, to raise awareness on the gun violence problem in the United States pic.twitter.com/HzCdMtMbhi

