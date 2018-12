Acción Ciudadana en Positivo (Acep) abre un espacio en la política venezolana, por Carlota Salazar

Posteado en: Opinión

Frente a la dispersión de ideas y modos de enfrentar el autoritarismo, en la dirigencia política venezolana, llámese, intervención extranjera, abandono del cargo, revocatorio, renuncia, 333 y 350, deslegitimación por vía del abstencionismo, elecciones, acuerdos o un milagro, la gente pide unidad ¿por qué no se unen? Cuatro pelagatos y no se unen, sin revisar el problema de fondo ¿Cómo se une una gente que no tiene el mismo objetivo? Porque el objetivo va más allá de sacar a Maduro, están enfocados en el día Después, que llaman, allí no hay nada que los una.

Mientras, el ciudadano siente asco la política al extremo que no quieren saber nada de ella, no le interesa nada, ni nadie. Estoy en varios grupos de whatsApp de condominios donde leo cómo se quejan de la bulla de la fiesta de su vecino que no los dejó dormir, que un perro se hace caca en la puerta de una casa, una casa que tiene un bote agua, construcciones ilegales….más allá que los vehículos se estacionan en la calle y a las horas pico de misa el caos es total, un transformador que siempre se cae y deja sin luz al sector, el mal olor de aguas negras… ¡hasta cuándo! Reclaman: no hay orden, ni autoridad, ni la junta de condominio, ni los concejales, ni el Alcalde, ni nadie hace nada, pero ellos tampoco.

Es un caos de tal magnitud que los hace refugiarse en el individualismo. Se plantean: si propongo no me escuchan, si voto no cambia nada, si reclamo soy revoltoso…entonces me ocupo de lo mío, de mi familia y de mi superación personal, fuera del país o rebuscándome dentro. En modo off la gente gravita insoportable y levemente por la política en el desprecio callejero del Zorro frente las uvas verdes. Total ni me importa porque yo tengo lo mío.

Este es un caldo de cultivo excelente para el autoritarismo, para que el gobierno apriete los mecanismos de control: dádivas, amenazas, imposiciones y el que no se discipline ¡FUERA! Con el desprecio del todo poderoso.

Este análisis tiene como objetivo avivar a esa sociedad dormida que actúa como si no pasara nada, para que se active. Frente a la magnitud de la crisis económica, que agudizo las últimas medidas i que de recuperación; política por los resultados de 9D que profundizo el escepticismo y la división; y social por la desesperanza que se anidó en la sociedad, como hemos comentado anteriormente.

Es hora de abrir un espacio para proyectos, discusión, calle… planteamientos de cambio que permita a esos quejosos que sienten no pueden hacer nada, organizase y lograr beneficios para su comunidad. Asumir que la política es sociedad y es ciudad. Que no hay dicotomía entre lo político y lo social. De cara al 2019 accionar en positivo en el fortalecimiento de la sociedad venezolana y eso es Acción Ciudadana en Positivo (Acep).

