El Chapo recibió la visita de sus hijas en la corte… y lloró

El narcotraficante mexicano Joaquín “Chapo” Guzmán, cuyo juicio arrancó hace un mes y medio en Nueva York, tuvo un momento de distensión el jueves por la mañana cuando sus gemelas de siete años llegaron a la corte.

AFP

La esposa de El Chapo, la exreina de belleza Emma Coronel, quien no asistió a las audiencias de esta semana, llegó el jueves acompañada de las dos pequeñas, que hicieron sonreír a su padre inmediatamente, según detalló el New York Post.

Guzmán, quien podría ser condenado a cadena perpetua por haber dirigido durante 25 años el poderoso cártel de Sinaloa, las saludó con la mano y les envió besos mientras se subían al regazo de su madre.

Según uno de los abogados de el Chapo, Eduardo Balarezo, citado por el New York Daily News, Joaquín Guzmán, de 61 años, no veía a sus hijas desde agosto.

El Chapo se ha mantenido en régimen de aislamiento desde que fue extraditado a Estados Unidos en enero de 2017. Las únicas personas que pueden visitarlo en la prisión federal de Manhattan, y a través de una ventana, son sus abogados.

Chapo's wife, Emma Coronel, brought their twin 7-year-old daughters to court today for the first time today.

They're really adorable, wearing matching white jackets and little bows.

Chapo got teary-eyed when he saw them and kept stealing glances at them during testimony.

— Alan Feuer (@alanfeuer) December 20, 2018