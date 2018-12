Un camión con 200 bombonas de gas doméstico “desaparece misteriosamente” en Aragua

Posteado en: Actualidad, Sucesos

Vecinos del barrio Belén, en Maracay, estado Aragua, denunciaron la “misteriosa” desaparición de un vehículo con más de 200 bombonas vacías de gas doméstico. Hicieron un llamado al gobernador Marco Torres para que ordene una investigación y determine responsabilidades del presunto robo, publica El Siglo.

Por: Luis Chunga | El Siglo

Ramón Mujica dijo que los vecinos llevaban el cilindro de gas vacío a la casa de una señora conocida con el nombre de Keyla, muy cerca de la esquina conocida como “La Cachapera”.

“Nosotros dejábamos ahí la bombona y regresábamos a retirarla después de tres días cuando llegaba el carro repartidor, nunca tuvimos problemas, habían familias que compraban hasta tres bombonas, sin embargo, la última vez llegó el carro, se llevó los cilindros vacíos y hasta la fecha no ha regresado, la encargada dijo que no sabía lo que había pasado, nosotros denunciamos el caso a la Guardia Nacional, estamos cocinando con leña y eso afecta la salud de los niños, la señora se niega a explicarnos lo que pasó”, dijo.

De la misma manera Petra Acha corroboró diciendo que son 200 bombonas, la señora Keyla, encargada de la venta en el depósito dice que no entiende qué sucedió, pero que ella no es responsable de nada, “no queremos denunciar a nadie, pensamos que hay complicidad, solamente necesitamos recuperar la bombona porque nos hace mucha falta y no tenemos dinero para comprar otra”, indicó.

Por su parte, Nancy Álvarez dijo, “yo también soy afectada, queremos que se investigue el caso, hasta el momento no tenemos respuesta, sospechamos que hay complicidad, pero no sabemos de quién o de quiénes, también me veo obligada a cocinar con leña, no tengo dinero para comprar otra, la señora Keyla no nos da respuesta convincente, es por eso que necesitamos que se investigue esta situación.

Finalmente Ángela Castillo dijo, “yo llevé la bombona el 7 de noviembre y me dijeron que pasara a recogerla, cuando regresé me dijeron que se habían robado las bombonas, yo estoy metida en un refugio y no tengo con qué cocinar, alguien tiene que pagar el costo de nuestras bombonas”.