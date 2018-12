Entre demanda y premio, un Gobierno de Transición Por Luis Manuel Aguana

Posteado en: Opinión

Una de las escenas más impactantes de la extraordinaria película “Las Horas más oscuras” (Darkest Hour) protagonizada por Gary Oldman en el papel de Sir Winston Churchill, que cuenta la historia de un periodo crucial de Inglaterra durante la II Guerra Mundial, y las decisiones trascendentales que tuvo que tomar el Primer Ministro como principal líder conductor de la guerra, es cuando decide declarar que su país no se rendirá, luego de tener un encuentro en el Metro con un grupo de civiles que lo convence que el Reino Unido debe enfrentarse al fascismo y que lucharán hasta el final por su país. La gente común y corriente le despejó a Churchill las dudas de si negociar o no con el enemigo un armisticio, provocando su histórico discurso en la Cámara de los Comunes.

Conservando las distancias históricas, ese es el mismo caso que tienen los políticos venezolanos de la oposición oficial con el nombramiento de un Gobierno de Transición desde la Asamblea Nacional, solamente que estos, al contrario de Churchill, están desoyendo al pueblo que les grita que no puede haber negociación posible con los delincuentes que desgobiernan este país. Ese encuentro en el Metro del líder británico con su pueblo, al oír en vivo y en directo lo que pensaba la gente le dio el respaldo fundamental que necesitaba para restearse ante su partido y declarar que solo muertos rendirían la isla. Ese es el tamaño del compromiso de un liderazgo político que entiende la gravedad de su situación.

Contrario al consejo que indica que ”no aclares porque oscureces” intentaré explicar un mensaje de Twitter que suscitó una controversia en la red, luego que la Dra. Blanca Rosa Mármol de León publicara en su cuenta de twitter que “Se habla de un acuerdo con el régimen negociado por Diputados de AD y UNT garantizando control AN presidida por Guaidó para que NM sea reconocido por la AN y en Agosto se harían elecciones generales. En los dos primeros meses del año se nombraría CNE. ANC y TSJ quedan intactos” (ver https://twitter.com/BMarmoldeLeon/status/1075553048758501377).

Nótese que la Dra. Mármol no estaba haciendo una afirmación por la que tenga que dar explicación alguna o “dar excusas” como algunos han indicado. A mi juicio hacía una advertencia al decir “se habla” porque ya eso estaba rodando en las redes sociales con indicación explicita de personajes y lugar del país donde se había realizado tal negociación. Inmediatamente saltaron los políticos a negar la especie, al punto que a instancia de ellos la Dra. Mármol de León publico a seguidas el siguiente mensaje: “Recibí una llamada de Guaidó que le agradezco, en la cual me asegura que en el ejercicio de su presidencia en la Asamblea Nacional, Maduro no será reconocido como presidente de Venezuela. Igualmente me asegura que es falso el acuerdo al cual hice referencia en anterior tweet” (ver https://twitter.com/BMarmoldeLeon/status/1075813817836298246).

A este último mensaje de la Dra. Mármol de León yo respondí con el siguiente mensaje: “Ellos han dicho que no reconocerán a Maduro. ESE NO ES EL PROBLEMA. El problema es que lo toleren a cambio de elecciones y no cubran de inmediato el Vacío de Poder como es su obligación constitucional. ¿Esta Guaidó dispuesto a cumplir el mandato del 16J? Ese es problema!” (ver https://twitter.com/laguana/status/1075826016558481413).

Esa respuesta mía suscitó alrededor de 70mil impresiones en Twitter, con posiciones a favor y en contra de la realidad o falsedad de esa negociación. En lo personal sí creo que han negociado aunque lo nieguen. Bastante que tenemos de historia en que dicen algo y después se comprueba lo contrario. Pero eso es lo de menos. Lo importante es si van o no a cumplir con su obligación Constitucional de cubrir ese Vacío de Poder que ya es firme después de la sentencia condenatoria de Nicolás Maduro Moros por Corrupción Propia y Legitimación de Capitales. Eso desde ese mismo momento era una obligación de la Asamblea Nacional, con esta o con una próxima Directiva. No hay que esperar al 10 de Enero, que han colocado como fecha sublime de algo que bien pudieron y debieron haber hecho desde hace meses, específicamente desde el 29 de Octubre de 2018, fecha de la publicación de la sentencia de Maduro.

Si la Directiva que sale el 5 de Enero de 2019 no cumplió con esa obligación, la pregunta que sigue es ¿lo someterá a la consideración de los Diputados esta nueva Directiva? Omar Barboza se negó a hacerlo, razón por la cual los venezolanos pensamos que han negociado con el régimen. Esa es una presunción muy válida de quienes votamos el 16J-2017 por un cambio de los poderes públicos después del Acuerdo de Abandono del Cargo de Nicolás Maduro. Ahora es MANDATORIO, no solo porque el 1º de Enero debe comenzar un nuevo período presidencial con un presidente válidamente electo, sino porque el actual debería ser encerrado por corrupto.

Ahora bien, me dijeron por twitter “Tiene Guaidó un ejército a disposición, capacidad real o ascendencia para instruir a las FAN a fin de que “se cumpla el mandato del 16J”? ¿No será ese el problema, seguir deseando y pidiendo lo que no es posible?”. Y realmente esa es la percepción de muchos venezolanos, que los Diputados no “pueden hacer nada”. Y eso no es cierto. Los Magistrados que huyeron del país después de ser válidamente designados por la Asamblea Nacional si pudieron hacer algo, le siguieron un juicio a Maduro y lo condenaron, y sentenciaron que se cambiara el sistema electoral en Venezuela. Que no se hayan materializado esas sentencias todavía no es razón para que no se hayan formulado. Un Gobierno designado legitima y constitucionalmente, aunque no se encuentre en funciones y despachando en Miraflores, puede hacer muchísimo para sacar a estos delincuentes del poder.

Como dije en un tuit respondiendo a eso: “Nadie les está pidiendo a los Diputados que tomen las armas para sacar al dictador. Pero a ellos si les toca la designación de un Gobierno. Cuando se declaró la Independencia no solo era firmar el Acta sino hacerla efectiva. Pero había que tener el valor para firmar el Acta…” (ver https://twitter.com/laguana/status/1075943385284968449).

Y eso último es en realidad el fondo de todo este problema. Si quienes tienen la responsabilidad de hacer lo que les corresponde hacer, efectivamente lo hicieran, mucho de la historia que estamos viviendo ahora sería otra completamente distinta, Y volviendo al ejemplo de la Independencia, si los Diputados del Congreso de 1811 hubieran dicho, “si firmamos esa Acta habrá una guerra que no podremos aguantar y habrá muertos, muchos de los cuales están aquí” y hubiese sido cierto. Pero privo el sentido de lo que había que hacer a favor de un nuevo país y de la formación de una nueva República. Hicieron lo que tenían que hacer. Ellos pudieron dejar eso así pero no lo hicieron. Y ese sentido de la historia, por más que lo intento, no lo veo reflejado en los actuales Diputados. Lo que se ve es negociado y politiquería.

A los Diputados de 1811 les correspondía hacer lo que hicieron y efectivamente lo hicieron. La guerra la pelearon a quienes les toco hacerlo. Lo hicieron y la ganaron, con el costo en vidas de la mitad de la población. La vaina es no dura, es durísima, y cuando los responsables asumen su compromiso histórico la Nación progresa. Ese es el sentido y la dimensión del juramento que toman cuando asumen la responsabilidad: “Que Dios y la Patria os lo premien, y si no, que os lo demanden”…

Y eso es lo que estoy modestamente haciendo aquí, demandarlo. Si de aquí al 10 de Enero de 2019, con o sin Directiva nueva, los Diputados no asumen su compromiso con el país, deduciremos que negociaron la permanencia del régimen. Entonces a otros venezolanos investidos de autoridad en el Tribunal Supremo de Justicia Legítimo, de acuerdo al Art. 333 constitucional, les tocará en consecuencia esa responsabilidad. A ellos será a quienes Dios y la Patria premiarán.

Caracas, 22 de Diciembre de 2018