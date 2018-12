¡De Terror! Una avioneta aterriza de emergencia en una autopista en EEUU (VIDEO)

Este sábado, una avioneta monomotor Cessna 172 con dos personas a bordo hizo un aterrizaje de emergencia en la concurrida carretera Interestatal 20 en el condado de Talladega en Alabama, Estados UNidos.

El vuelo procedía del aeropuerto municipal de Talladega según informó el portavoz de la Administración Federal de Aviación, Rick Breitenfeldt, quien dijo que la aeronave realizó el aterrizaje de emergencia cerca del marcador de la milla 173 alrededor de las 4:21 p.m. Al oeste de la línea Georgia-Alabama.

Dos personas estaban en el vuelo y una se ve en video saliendo inmediatamente de la aeronave cuando entraba en el carril de emergencia.

El usuario de Twitter @DeveloperFredie publicó el video en el que se observa al avión monomotor que se desplaza por una carretera concurrida. El usuario, detalló que estaba en un viaje de vacaciones a Mississippi cuando el avión cayó, dijo que fue un aterrizaje milagroso y suave.

This small Cessna landed on a crowded I-20 W in Christmas traffic. He barely missed a few cars and landed perfectly. The two men inside said it was a student pilot’s first flight and they had engine failure. They were remarkably calm. The student was the first to exit the plane. pic.twitter.com/Rg9zchqbEk

