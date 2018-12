Trump sobre Mattis: Le di todos los recursos que nunca tuvo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo hoy que tuvo una “relación interesante” con el general James Mattis, quien el jueves presentó su dimisión como secretario de Defensa después de que la Casa Blanca anunciara la retirada de las tropas estadounidenses en Siria.

En Twitter, Trump defendió su decisión de contratar a Mattis, quien trabajó para su antecesor, el presidente Barack Obama (2009-2017), pero tuvo que dejar el cargo en 2013 supuestamente por desacuerdos sobre el pacto nuclear con Irán.

“Cuando el presidente Obama despidió sin piedad a Jim Mattis, yo le di una segunda oportunidad. Algunos pensaron que no debía hacerlo, pero lo hice. Una relación interesante, pero también le di todos los recursos que nunca tuvo”, tuiteó el mandatario.

When President Obama ingloriously fired Jim Mattis, I gave him a second chance. Some thought I shouldn’t, I thought I should. Interesting relationship-but I also gave all of the resources that he never really had. Allies are very important-but not when they take advantage of U.S.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 23, 2018