Una sorprendente bola de fuego cayó desde el cielo en San Francisco (Fotos y videos)

Posteado en: Actualidad, ciencia, Curiosidades

Una brillante bola de fuego iluminó el cielo sobre el área de la Bahía de San Francisco poco después de la puesta del sol y dejando un rastro en forma de serpiente en el cielo.

Los vecinos de la Bahía de San Francisco, en California, fueron testigos de un fenómeno astronómico único.

Mientras que algunos de los residentes sugirieron que se trataba de una bola de fuego o un ovni, otros supusieron que era un proyectil lanzado desde la base de la Fuerza Aérea Vandenberg, ubicada en Santa Bárbara.

En las imágenes compartidas por los tuiteros se puede observar un enigmático rastro blanco que se desintegra en el cielo nocturno de San Francisco.

Spotted in the night sky in #Natomas. Reflecting light and not moving. What is it??? pic.twitter.com/JbaYUiPnbh — Megan Hansen (@HansenMegan) December 20, 2018

“Refleja la luz y no se mueve. ¿Qué es eso?”

Not my best photography work, but wtf is that light in the sky? #Sacramento #rocket pic.twitter.com/y3P9j7cm7O — Brian Strand (@thenorthmusic) December 20, 2018

“No es mi mejor obra fotográfica, pero ¿qué diablos es esa luz en el cielo?”

What the heck was that streak in the sky? I saw like a shooting star and now there’s a light trail stuck in the sky. pic.twitter.com/gm4QsFa2tJ — Elk Grove (Rodney) (@ElkGroveCA) December 20, 2018

I’m guessing you probably saw this strange bright light in the sky tonight…we’re working to figure out what this was. Remember the #SpaceX rocket launch from Vandenberg for tonight was scrubbed. pic.twitter.com/5ge6uyrpbl — Alex Savidge (@AlexSavidgeKTVU) December 20, 2018

Sorry for the defroster sound , wtf was this , Meteor ? Rocket ? pic.twitter.com/zNR4h5cPgP — Richard (@Richifornia) December 20, 2018

Para tranquilidad de todos, los expertos de la organización sin fines de lucro American Meteor Society (AMS) afirmaron en un comunicado que el objeto era una bola de fuego que se desintegró en la atmósfera.