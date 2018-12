Un Trump sin corazón a niño de 7 años: ¿Aún sigues creyendo en Santa Claus? (VIDEO)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Dicen por ahí que Donald Trump es una personas “sin corazón”, y con su últimoa excentricidad lo confirmamos: El presidente de los EEUU cuestionó a un niño de siete años si todavía seguía creyendo en Santa Claus, algo que no cayó muy bien en la opinión pública.

Lucho Suárez | LaPatilla.com

“¿Cómo estás? ¿Cuántos años tienes? … ¿Te va bien en la escuela? ¿Sigues creyendo en Santa? Porque a los 7 ya no es algo habitual, ¿no?“, dijo el mandatario, quien participó junto a su esposa Melania en la tradicionales llamadas telefónicas que se organizan para los niños en los que comentan la ruta que sigue Santa Claus durante su viaje anual de regalos por el mundo.

Donald Trump, answering phone call from 7-year-old on Christmas Eve: "Are you still a believer in Santa? Because at seven it's marginal, right?" pic.twitter.com/VHexvFSbQ1

— The Daily Beast (@thedailybeast) December 25, 2018