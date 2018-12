Departamento de Estado de EEUU: “Pedimos a Venezuela que respete el derecho internacional y la soberanía de sus vecinos”

Continúa la controversia por la intercepción de un buque de estudios sismográficos por una fragata de la Armada de Venezuela el pasado 22 de diciembre.

Por lapatilla.com

El buque Ramform Tethys, bajo contrato de la petrolera estadounidense ExxonMobil, realizaba un levantamiento sísmico en aguas que Venezuela considera propias al igual que Guyana.

El vocero del Departamento de Estado de EEUU tuiteó hoy “”Estamos monitoreando informes de que la Armada de Venezuela pudo haber interferido con buques que operan en nombre de ExxonMobil. Destacamos que Guyana tiene el derecho soberano de explorar y explotar recursos en sus aguas territoriales y Zona Económica Exclusiva”

We are monitoring reports that the Venezuelan Navy may have interfered with vessels operating on behalf of ExxonMobil. We underscore that Guyana has the sovereign right to explore and exploit resources in its territorial waters and Exclusive Economic Zone.

— Robert Palladino (@StateDeputySPOX) 23 de diciembre de 2018