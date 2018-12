La niña de 7 años que habló con Trump dice que todavía cree en Santa Claus

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Una niña de 7 años que habló con el presidente Donald Trump en Nochebuena dejó un vaso de leche y galletas para Santa Claus a pesar de que el mandatario le dijo que era “marginal” que una niña de su edad aún creyera en Santa, publica Infobae

Pero Collman Lloyd, de Lexington, Carolina del Sur, dijo que nunca antes había escuchado la palabra “marginal”.

Collman había llamado el lunes al programa de rastreo de Santa del NORAD para verificar la ruta de entrega de regalos de Santa Claus. En entrevista con el Post and Courier de Charleston, dijo que el científico que le respondió el teléfono en NORAD le preguntó si le gustaría hablar con el presidente.

Seis minutos después, Trump estaba al otro lado de la línea. “¿Todavía crees en Santa Claus?”, preguntó Trump. Cuando le respondió: “Sí, señor”, el presidente añadió: “Porque a los 7 años de edad eso es marginal, ¿verdad?”.

Collman no sabía lo que significaba “marginal” y simplemente respondió: “Sí, señor”. Trump se despidió diciendo: “Bueno, que lo disfrutes”.

La conversación de Trump con Collman se reportó inicialmente como una conversación con un niño llamado Coleman. Los reporteros solo pueden escuchar la última parte de la conversación, pero la familia de Collman publicó después un video de la llamada en YouTube.

Collman dijo al Post and Courier que ella, su hermana de 10 años y su hermano de 5 dejaron galletas y leche con chocolate para Santa. La mañana del domingo la comida ya no estaba y había regalos bajo el árbol.

Los comentarios de Trump hicieron que en las redes y algunos medios lo comparen con el “Grinch”, un personaje de ficción que roba la Navidad.

Donald Trump, answering phone call from 7-year-old on Christmas Eve: "Are you still a believer in Santa? Because at seven it's marginal, right?" pic.twitter.com/VHexvFSbQ1

— The Daily Beast (@thedailybeast) December 25, 2018