¿Por qué el Bitcoin es importante para la libertad de los venezolanos?

En la ciudad fronteriza de Cúcuta, los refugiados venezolanos ingresan a Colombia en busca de comida para alimentar a sus familias. Los años de alta inflación, proyectados a un máximo de 1 millón por ciento, han convertido los bolívares en papel de desecho. Más de 3 millones de venezolanos han huido desde 2014, y 5.500 salen todos los días. Según las Naciones Unidas, el éxodo es “en la escala de Siria” y ahora es una de las peores crisis de refugiados del mundo. Cuando los venezolanos escapan, se van casi sin nada, desesperados y vulnerables.

Por: Alex Gladstein – Time / Traducción libre del inglés por lapatilla.com

Debido a que viven bajo el autoritarismo, los venezolanos no tienen forma de reformar las políticas que han destruido su economía. No pueden responsabilizar a sus gobernantes a través de elecciones libres y justas o hacer campaña por el cambio sin temor a represalias. Mientras permanecen en filas de largas horas para comprar alimentos y medicamentos racionados y ver cómo desaparecen sus ahorros en la vida, puede parecer que no hay opciones.

Pero la innovación sucede en el borde. Hoy en día, los venezolanos están adoptando y experimentando con Bitcoin para evadir la hiperinflación y los estrictos controles financieros. La especulación, el fraude y la codicia en la industria de la criptomoneda y la cadena de bloques han ensombrecido el potencial real y liberador de la invención de Satoshi Nakamoto. Para las personas que viven bajo gobiernos autoritarios, Bitcoin puede ser una herramienta financiera valiosa como medio de intercambio resistente a la censura.

Tomemos, por ejemplo, las remesas. Después de devastar la economía doméstica, el régimen venezolano ahora está tomando un recorte de dinero procedente del extranjero. Las nuevas leyes obligan a los venezolanos a acudir a los bancos locales para realizar transacciones en el extranjero y requieren que los bancos revelen información sobre cómo las personas obtienen y utilizan su dinero. Según Alejandro Machado, un investigador de criptomoneda en Open Money Initiative, una transferencia bancaria desde los Estados Unidos ahora puede encontrar una tarifa tan alta como el 56% a medida que pasa de dólares a bolívares en un proceso que puede durar varias semanas. Más recientemente, los bancos venezolanos, bajo la presión del gobierno, incluso han impedido que los clientes que usan direcciones IP extranjeras accedan a sus cuentas en línea.

Para sortear esta burocracia, algunos venezolanos han comenzado a recibir bitcoins de sus parientes en el extranjero. Ahora es posible enviar un mensaje de texto a su familia solicitando bitcoins y recibirlo minutos más tarde por una pequeña tarifa. La censura del gobierno no es posible, ya que bitcoin no se enruta a través de un banco o un tercero y, en cambio, llega a la billetera de su teléfono de una manera peer-to-peer. Luego, momentos después, puede vender su nuevo bitcoin a fiat a través de un intercambio local al estilo de Craigslist, o cargarlo en una unidad flash (o incluso memorizarlo en una frase de recuperación) y escape a Venezuela con un control completo sobre sus ahorros. Una alternativa popular: hacer que su familia transfiera dinero a un banco en Colombia, cruzar la frontera para retirarse y luego regresar a Venezuela con el efectivo en la mano puede tomar mucho más tiempo, costar más y ser mucho más peligroso que la opción de Bitcoin.

Venezuela no es el único lugar donde las personas pueden usar Bitcoin como válvula de escape. En Zimbabwe, Robert Mugabe imprimió cantidades ilimitadas de efectivo e inflado los ahorros de sus ciudadanos en nada, pero sus sucesores no pueden imprimir bitcoins. En China, Xi Jinping puede rastrear todas sus transacciones en Alipay y WePay, pero él no puede organizar una vigilancia masiva en todos los pagos de Bitcoin. En Rusia, Vladimir Putin puede atacar a una ONG y congelar su cuenta bancaria, pero no puede congelar su billetera Bitcoin. En un campamento de refugiados, es posible que no pueda acceder a un banco, pero siempre que pueda encontrar una conexión a Internet, puede recibir bitcoin, sin pedir permiso y sin tener que probar su identidad.

Naturalmente, debemos prestar atención al lado oscuro de la tecnología emergente. Intelectuales públicos como Yuval Noah Harari y Elon Musk advirtieron que la inteligencia artificial y los grandes datos podrían fortalecer a los tiranos y autoritarios de todo el mundo. Los regímenes en Venezuela, Irán y Arabia Saudita incluso están tratando de mutar y centralizar el concepto de dinero digital de igual a igual de Bitcoin para crear criptomonedas controladas por el estado como Petro, lo que podría permitirles censurar más efectivamente las transacciones y vigilar las cuentas de los usuarios y evadir sanciones.

Pero la descentralización de las tecnologías puede proporcionar una fuerza contraria. Más allá de Bitcoin, existen aplicaciones de comunicaciones y navegadores encriptados como Signal y Tor, criptomonedas que preservan la privacidad como Zcash y Monero, dispositivos de redes de malla como goTenna y sistemas de almacenamiento resistentes a la censura como IPFS. Al construir e invertir en herramientas como estas, podemos garantizar que nuestras ciudades, redes sociales y sistemas financieros no se conviertan en herramientas de vigilancia y control.

El efectivo sigue siendo una de las mejores formas de ejercer la libertad de expresión. El dinero en papel o metal es virtualmente anónimo, y puede ser usado sin la vigilancia del gobierno. Pero en lugares como Venezuela, donde las facturas se pesan en pilas por kilogramo, incluso para pequeñas transacciones, el efectivo es cada vez menos práctico, y es vulnerable a robos o incautaciones. Y de China a Suecia, los gobiernos y las empresas nos están conduciendo hacia un mundo sin efectivo. Es esencial que exploremos el dinero electrónico que pueda preservar la calidad del dinero entre pares para las generaciones futuras. Cuando le paga a alguien con software como Venmo, puede usar tres o cuatro intermediarios financieros, aunque el destinatario esté frente a usted. Cada intermediario puede potencialmente realizar censura, vigilancia, y lucro . Y los miles de millones de humanos que viven bajo regímenes represivos no pueden esperar que la mayoría de los programas de pago en el futuro sigan siendo tan inocentes o benevolentes como Venmo. Como escribió Nassim Nicholas Taleb, Bitcoin es “una póliza de seguro contra un futuro orwelliano”.

Sin duda, Bitcoin sigue siendo una tecnología incipiente y no ofrece facilidad de uso, velocidad o privacidad. Pero los ingenieros están trabajando constantemente para llevar esos atributos a Bitcoin mediante la construcción de mejores aplicaciones y rampas de acceso, la actualización del protocolo base y la creación de nuevas tecnologías de segunda capa como Lightning Network , que eventualmente podrían enmascarar y escalar drásticamente el número de transacciones de bitcoin posibles por año. segundo. De la misma manera que el teléfono móvil comenzó como absurdamente caro, apenas funcional y solo disponible para la élite, Bitcoin continúa evolucionando y será más fácil de usar y más accesible para las masas en el futuro.

Menos del 1% de la población mundial ( no más de 40 millones de personas ) ha usado Bitcoin. Pero, según la Fundación de Derechos Humanos , más del 50% de la población mundial vive bajo un régimen autoritario. Si invertimos tiempo y recursos para desarrollar billeteras fáciles de usar, más intercambios y mejores materiales educativos para Bitcoin, tiene el potencial de marcar una diferencia real para los 4 mil millones de personas que no pueden confiar en sus gobernantes o que no pueden Acceder al sistema bancario. Para ellos, Bitcoin puede ser una salida.