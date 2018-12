Trump reitera que cortará toda la ayuda a tres países de Centroamérica

El presidente estadounidense, Donald Trump, reiteró que Estados Unidos recortará “toda” la ayuda económica que concede anualmente a Guatemala, Honduras y El Salvador como represalia por la llegada de caravanas de inmigrantes a territorio estadounidense.

“Honduras, Guatemala y El Salvador no están haciendo nada por Estados Unidos, sino que se están llevando nuestro dinero. Se dice que se está formando una nueva caravana en Honduras y no están haciendo nada al respecto. Cortaremos toda la ayuda a estos 3 países, ¡se han aprovechado de Estados Unidos durante años!”, dijo Trump en Twitter.

…..Honduras, Guatemala and El Salvador are doing nothing for the United States but taking our money. Word is that a new Caravan is forming in Honduras and they are doing nothing about it. We will be cutting off all aid to these 3 countries – taking advantage of U.S. for years!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 28, 2018