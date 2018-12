El asombro de entrevistadora de Fox TV ante la afirmación de Delcy Rodríguez que Venezuela “es un modelo de justicia” (video)

Posteado en: Actualidad, Internacionales

Trish Regan, la reconocida ancla de “Prime Time”, un programa de entrevistas de la televisora estadounidense Fox News, ha tuiteado un segmento de la entrevista que le hiciera el 28 de diciembre a Delcy Rodríguez.

Por lapatilla.com

Regan pretendía en boca de Rodríguez, obtener la versión oficial del régimen de Venezuela, de la situación de cinco empleados de Citgo, detenidos en Caracas, que cumplieron en noviembre un año presos, sin inicio de juicio, y que el gobierno de EEUU considera son rehenes.

En su tuit escribió “EXCLUSIVO: la VP de la socialista # Venezuela me dice que su país es un modelo de justicia. He dejado el registro de porqué está equivocada, miren:” acompañado de un video comentando un fragmento de la entrevista

EXCLUSIVE: the VP of Socialist #Venezuela tells me her country is a model of justice. I set the record straight on why she is WRONG, watch: pic.twitter.com/MPzBcD5Bsp — Trish Regan (@trish_regan) 29 de diciembre de 2018

En el video, Regan dice (en traducción libre de lapatilla.com) “nuestras fuentes nos confirman que cinco ciudadanos estadounidenses, ejecutivos de la empresa Citgo en Texas, siguen apresados en Venezuela, después de un año que fueron engañados al ser invitados a una reunión de negocios en Caracas, la capital de la socialista Venezuela, con el socialista Maduro, en un estado socialista a tres horas de vuelo de Miami, los estadounidenses fueron arrestados y encarcelados con el propio Maduro insistiendo que deberían ser llevados a la peor prisión de Venezuela. Sobre esto, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, me dijo en entrevista exclusiva, hace unas horas, que su país, y cito “es un modelo de justicia”. Tienen que ver esto… La divulgamos completamente

Delcy dice “la invitamos a que venga a ver la realidad de Venezuela. Es un modelo de justicia, de protección social….

Regan: “desafortunadamente…. un modelo de pobreza… no se cómo usted puede negar eso… he visto los videos y he estado en Venezuela… y pude apreciar que tiene gente maravillosa pero estoy muy triste porque hay una realidad económica allá, muy retadora para usted, fue el país con el mejor ingreso por habitante en Latinoamérica, y ahora tienen al 90% de la gente viviendo en pobreza. No puede entender como se montan en un pedestal y ¿dicen “este es el sistema que todo el mundo debería admirar”?

Delcy: “Te repito, te invito a que no repitas “fake news” (noticias falsas). Venezuela según las Naciones Unidas…”

Regan: No son fake news, ustedes han visto los videos, de gente saqueando camiones con comida, de la violencia en las calles, con almacenes sin nada adentro, con los billetes en el piso porque la inflación está desenfrenada que hace que el dinero no tenga valor alguno… esa es la realidad, no son fake news” (lapatilla.com)