Pompeo recomienda al canciller de Perú mantener la presión sobre el régimen de Maduro

El secretario del Departamento de Estado de EEUU, Mike Pompeo, se reunió, antes de asistir a la investidura de Jair Bolsonaro en Brasil, con Néstor Popolizio, ministro de Relaciones Exteriores de Perú, para animarle a sostener la presión internacional contra el gobierno bolivariano.

lapatilla.com

A través de una publicación en Twitter, Pompeo informó que “se reunió con el Ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Néstor Popolizio, y le agradeció su trabajo para combatir la corrupción”.

Agregó que también conversaron “sobre la cooperación antinarcóticos y la necesidad de mantener la presión sobre el corrupto régimen de Nicolás Maduro, que ha dejado a los venezolanos en la mira y ha obligado a 3 millones a huir”.

