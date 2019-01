Atacó a la despachadora de comida porque se equivocó en la orden y se llevó una sorpresa (video)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

El Atlanta Black Star publicó un video donde se puede ver a un cliente de una reconocida cadena de comida rápida en San Petersburgo, Florida, atacando brutalmente a una trabajadora por haber equivocado la orden, reseña Raw Stoy.

El hombre arrastre a la mujer hasta la mitad del mostrador pero ella se defiende y comienza a golpearlo para intentar liberarse, hasta que otros trabajadores intervienen para separarlos.

Cuando la mujer regresa el cliente la señala y le dice al gerente: “¡Quiero que le despidan ahora mismo!”

“¡No, vas a ir a la cárcel!”, gritó la mujer.

A McDonalds’ employee in St Petersburg Florida appeared to have been assaulted by a customer who she bravely fought off. Follow us for more updates as we learn more about this story. pic.twitter.com/Ftv3B2zjhM

— Atlanta Black Star (@ATLBlackStar) 2 de enero de 2019