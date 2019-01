Nikky Haley asegura que Bolsonaro se unirá a la lucha contra la dictadura en Venezuela

La exembajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikky Haley, felicitó al nuevo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro y expresó su satisfacción al tener “otro líder amigo de los Estados Unidos en América del Sur”.

lapatilla.com

Apostó a que Bolsonaro se unirá a la lucha contra las “dictaduras” en Venezuela y Cuba. Y que Brasil comprenda claramente el peligro de la influencia de la expansión de China en la región.

Congratulations to Brazil’s new President Bolsonaro. It’s great to have another U.S.-friendly leader in South America, who will join the fight against dictatorships in Venezuela and Cuba, and who clearly understands the danger of China’s expanding influence in the region.

— Nikki Haley (@NikkiHaley) 2 de enero de 2019