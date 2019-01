Caiga quien caiga | Venezolanos convencidos: Drama del 2019 es peor al 2018, por @angelmonagas

Posteado en: Opinión

Es que el señor Nicolás Maduro, ni siquiera muestra preocupación por reciclar, cambiar o mejorar su mensaje. Nuevamente acude a la PROMESA de llamar a un dialogo “abierto, franco, sincero”, sin renunciar a ninguna de las circunstancias reclamadas por la inmensa mayoría de los venezolanos: Unas nuevas elecciones, con un CNE independiente, con verdadera observación internacional y no esos “chulos internacionales”, quienes vienen al país dispuestos a firmar cualquier papel, sobre la base de pago de onerosos viáticos y placeres durante su estadía.

En consecuencia ¿Cómo creerle a aquel, cuyo fundamento es la mentira? Sobre escenarios de millones de venezolanos en cinturones de miseria, emigrando por cualquier vía, intentando escapar del holocausto generado por estos comunistas.

Para los venezolanos el drama de 2019 es peor que el 2018: Están convencidos que nada mejorará ni cambiará. El debate personal (inclúyanme) es irse pero ¿Para hacer qué? Sobre todo el sector más productivo de la población entre los 40 y 60 años de edad. ¿Trasladar nuestra miseria nacional hacía horizontes desconocidos, donde la xenofobia y el fortalecimiento del racismo, discriminación disfrazada de nacionalismo, son nuestros primeros enemigos? Territorios donde el saber aprendido para nada cuenta, salvo que seas profesional de las ciencias de la salud, o tengas talentos sobresalientes sobre el promedio y muchos, aun con esa condición no escapan de los ataques.

Muchos piensan: Aquí ya no produzco suficiente ¿Que hago para reponer ese diferencial existe entre lo que gano y lo que necesito para mantener un estatus “Aceptable”?

Aeropuertos, puertos y Alcabalas siguen dominando las preferencias…

Ni para soñar alcanza.

¿EN QUÉ ANDAN LA OPOSICIÓN?

Varias cosas ocupan su accionar. Mientras fundaciones y organizaciones internacionales financien con dólares y euros sus actividades, estos no tendrán la necesidad de ponerse de acuerdo. Ellos gracias a estas “ayudas” no viven la crisis que padecemos los venezolanos comunes y silvestres. A la dirigencia opositora hay que aplicarle la misma tesis que vivieron los japoneses para tener pescado fresco en su país. Mientras ellos no tengan un “tiburón” en la pecera normal donde transcurre su vida, seguirán igual SIN UNIRSE, SIN COHERENCIA y sin arriesgar verdaderamente la comodidad que disfrutan, en su zona de confort. La mayoría de ellos no tienen restricciones. Se les ve en los mejores hoteles de EUROPA, USA, etcétera. Si los gobiernos extranjeros no presionan a este sector, tampoco la salida será posible.

AUMENTAN LAS CRÍTICAS De funcionarios Regionales y Municipales contra Nicolás, fundamentalmente vinculados a Diosdado.

TENGO UN SUEÑO

Ver antes del 5 o del 10 de enero, Una RUEDA DE PRENSA, con todos los sectores de los que queremos a MADURO fuera del Gobierno: Oposición de todos los colores, MUD, Frente AMPLIO, Chavistas arrepentidos, etcétera. Una sola posición y un PLAN ÚNICO para derrocar la dictadura.

PORTUGUESA

Tampoco vio los perniles ni las cajas clap. Los habitantes del municipio Araure, corrieron con peor suerte; cuando recibieron piezas de pernil descompuesto, no aptos para el consumo humano. En redes sociales, informaban y acusaban directamente al alcalde, Primitivo Cedeño, por burlarse al permitir la entrega en esas condiciones.

ANZOATEGÜI

El Alcalde de Lechería Manuel Ferreira, solicito al Concejo Municipal, aprobación de créditos adicionales para pagar deudas de trabajadores. En esta crisis hay gente que no entiende lo grave de dilatar recursos en una economía con hiperinflación diaria. Consideramos que negar o diferir aprobación de recursos, solo perjudica al más débil de la cadena del eslabón político.

ARAGUA

La diputada Karin Salanova le recuerda al Gobernador Marco Torres, que este estado se encuentra incluido como uno de los más violentos del país. “El régimen no puede ofrecer una Patria libre cuando somete a los ciudadanos a morir”. Mi estado no ha pegado una con los últimos cinco gobernadores.

MADURO MÁS DEBIL PERO GOBERNANDO

El consultor Aníbal Sánchez explica: 2017, un 59,6% de los venezolanos opinaba que Maduro debería retirarse adelantadamente; Dos meses después la ANC (desconocida por muchos) convocó presidenciales al cierre del 2018. Un 15,4%, opinan que Nicolás debe continuar, no es el 32,9% como era en diciembre del 2017. Actualmente solo 5,7% piensa que debe permanecer en el poder hasta el 2024. Este sector (5,7%) que cree viable que Maduro permanezca hasta el 2024 está integrado por el 27,8% de los que se definen chavistas y un 2,7% de los no alineados. Solo el 67% del 28% participante el 9-D que voto sobre PSUV, hablamos del 18% del RE, cercano a los 3.6 millones de electores; ¿Será este el piso político de Maduro? Escenarios hipotéticos cifras “…Intervención: Rechazada en Noviembre por un 36,5% muy en contra y 12,2% algo en contra; y en Diciembre los que están muy en contra pasa a 40,3% y algo en contra 14,7%. Sobre una posible salida negociada en Noviembre de Algo a Muy a Favor de 53,3% pasa en Diciembre a 66,8%. Sánchez apuesta por una mesa de resolución de conflictos y los estudios evalúan puntos a tratar como: Aceptación de la Ayuda Humanitaria (21,5%), Repetir Elecciones (20%), Levantamiento de Sanciones (8%), Liberación de Presos Políticos (6,9%), Reconocimiento de la Asamblea Nacional (5,3%), Disolución de la Constituyente (4,5%)…

CARACAS LA MÁS VIOLENTA

Conversamos con la Coordinadora General del Movimiento Encuentro Ciudadano en Caracas, Kadary Rondón y un frio helado recorre nuestro cuerpo. De conformidad con el informe del Observatorio Venezolano de Violencia, publicado el 27 de diciembre pasado, Distrito Capital cerró el 2018 con una tasa de 100 homicidios por cada cien mil habitantes. Esto representa 10 veces lo que la Organización Mundial de la Salud considera una epidemia de violencia criminal. De los cinco municipios que conforman el Distrito Capital, Libertador y Sucre, volvieron a ser los más cruentos, ya que tuvieron un índice entre 80 y 199 homicidios por cada 100 mil habitantes. El 70 por ciento de las víctimas tuvieron entre los 15 y los 34 años de edad, lo que significa que nuevamente la juventud caraqueña fue la más perjudicada. En cuanto a los mecanismos para asesinar, el 88% de los casos de los homicidios, se cometieron a través de un arma de fuego, “lo que indica claramente la imperiosa necesidad de un plan desarme serio en la capital”.

NUEVA ESPARTA

Tengo tiempo recorriendo la isla. Aquí la crisis tiene otro tono. Hay fuertes críticas hacía el Protector Dante Rivas, aunque al menos no es “agua tibia” como el Gobernador Alfredo Díaz. Sin embargo, la actividad pesquera y otras actividades propias de la costa, aminoran los efectos de una crisis nacional. He visto aquí centros comerciales repletos, mucha gente comprando y no hablo de turistas, los cuales son una minoría. También se observa miseria, gente comiendo de la basura y niños pidiendo en mucha menor proporción que otras partes de Venezuela. Margarita es un templo de muchos ENCHUFADOS para operar y ocultar sus riquezas. Muchos lanzan gritos de independencia, cuando en realidad el reclamo debe ser de AUTONOMIA. Este territorio depende en electricidad y agua, de tierra firme. Imposible romper esas cadenas.

Próxima columna público lo que me dijeron los vecinos de la Urbanización Puerto Real Municipio Antolín del Campo Nueva Esparta sobre el presunto propietario de esta casa:

ZULIA Un Estado que sigue muriendo

Cualquier definición de CRISIS o tragedia, en el Occidente adquiere matices más oscuros. Es la región más golpeada por la corrupción e ineficiencia de sus gobernantes. Omar Prieto sigue rumbo al RECORD GUINNES como el peor gobernador de la Historia y el Alcalde Willy Casanova sigue rompiendo sus propias marcas de DESASTRE. Las calles de Maracaibo, ya no son de asfalto sino de BASURA. Los apagones, bajones, no cesaron ni en noche buena ni en fin de año. No hay agua. Los servicios de cable e internet PÉSIMOS en especial los de CANTV y de INTERCABLE. La INSEGURIDAD está en manos de quien la ocasiona, cobros de “vacuna”, “extorsión” y pare usted de contar. Lo más grave es que nadie del propio gobierno nacional pone orden a esta anarquía. El Zulia cada día muere en manos de sus gobernantes y la mayoría sigue lamentando la “huida” de quien debió asumir y no lo hizo bajo la excusa de defender una “dignidad”, con costos mayores para un pueblo que ahora no puede NI PROTESTAR, pues los atacan “mercenarios” enviados del Palacio de Las Águilas y de la propia FANB.

NÚMEROS NO MIENTEN Así piensan los zulianos: ¿Quién ha sido el peor gobernador? 53% considera que Prieto y Arias. 35% Piensa que Omar es peor. 5% Ubica a Arias y el 7% no opino. La consulta fue segmentada en twitter para que solo votaran residentes en Mcbo, Sfco y COL.

LEO IRONÍAS DE LA VIDA

A 20 años dizque revolucionarios ¿Qué podemos adquirir con Mil (1000) Bs soberanos?

Respuesta, dos (2) harinas o tres (3) arroz. Si a estos 1000 le sumamos los tres (3) ceros que le quito Chávez en 2008, Bien, serían 1.000.000, y si le regresamos los cinco (5) ceros que le quito Maduro, tendríamos 100.000.000.000, cien mil millones.

Estos cien mil millones del año 1999, están representados en el año 2018 por mil (1000) Bs.

Con estos cien mil millones, lo dividimos entre 8.500.000, que era el costo de un carro Chevrolet Steen 1999 Sedan 4 puertas sincrónico. Pudimos haber comprado 11.764 carros, si lo dividimos entre 365 días, tendríamos carros para estrenar uno diario durante 32 años.

Estos números enviados por un amigo, nos ponen a reflexionar lo pendejos que hemos sido los venezolanos, con este comunismo totalitarismo que nos gobierna.

Escúchame de lunes a viernes a las 6am por https://www.spreaker.com/show/caigaquiencaigaradio y por mi canal de youtube https://www.youtube.com/c/caigaquiencaigacqctv/live. También a las 7pm por LUZ RADIO FM 102.9 (Maracaibo) Vía periscope y twitter @angelmonagas.