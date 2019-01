EEUU muestra un nuevo Congreso más diverso (FOTOS)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La instalación del 116 ° Congreso es el más diverso en la historia de los Estados Unidos con nuevos miembros de la Cámara de Representantes que están abriendo nuevos caminos para las mujeres, así como para la representación de minorías y grupos LGBTQ.

“Estamos en el edificio”, escribió la mujer más joven en el Congreso, la representante demócrata Alexandria Ocasio-Cortez, en Instagram, debajo de un retrato de ella misma y de cinco nuevas colegas cuyas elecciones rompieron barreras en 2018.

La imagen es solo una instantánea de la nueva realidad en la Cámara de Representantes: después de la ceremonia oficial de juramentación de este jueves, el Congreso más femenino y racialmente diverso de la historia comenzará a gobernar, reseña NBC News.

Más de 100 mujeres prestaron juramento este jueves en la Cámara de Representantes, un nuevo récord, y muchas de ellas están abriendo nuevos caminos en lo que respecta a la raza y la sexualidad. Y los demócratas de la Cámara de Representantes votaron por Nancy Pelosi, como oradora en la instalación del Congreso, la única mujer que ha tenido ese papel.

“Estoy particularmente orgullosa de ser la Presidenta de la Cámara de Representantes de este Congreso, que marca el año número 100 de mujeres ganadoras del derecho al voto. Y que todas tenemos la capacidad y el privilegio de servir con más de 100 mujeres en la Cámara. de Representantes: el número más alto en la historia “, dijo Pelosi este jueves.

En el Senado, 10 senadores recién elegidos prestaron juramento, incluidas cinco mujeres. Una sexta mujer, la ex representante republicana Martha McSally que fue designada para ocupar el escaño en el Senado del senador John McCain, se une a ellos.

Aquí le presentamos algunas de las novedades históricas clasificadas por NBC News.

PRIMERAS MUJERES INDÍGENAS EN EL CONGRESO:

Deb Haaland de Nuevo México y Sharice Davids de Kansas, ambos demócratas, son las primeras mujeres nativas americanas en servir en el Congreso.

Haaland juró usar un traje tradicional de pueblo y mocasines, dijo un portavoz a NBC News.

Su familia, también vestida con atuendos tradicionales, se unió a ella en el Capitolio.

Deb Haaland will be sworn in wearing her traditional Pueblo clothing. She is here with her family, including her mother. Swearing in ceremony starts at 12pm Eastern. #NativeCongress #SheReady @Deb4CongressNM pic.twitter.com/VLQAEey4fr



LAS PRIMERAS MUJERES MUSULMANAS EN EL CONGRESO: (UNA PRIMERA SOMALÍ-AMERICANA, OTRA LA PRIMERA MUJER PALESTINA-ESTADOUNIDENSE)

La demócrata de Minnesota Ilhan Omar y la demócrata de Michigan Rashida Tlaib son las primeras mujeres musulmanas en el Congreso.

Al aterrizar en un aeropuerto de Washington el miércoles, Omar señaló en un tweet que habían pasado 23 años desde que había llegado a ese mismo aeropuerto cuando era niña y refugiada.

23 years ago, from a refugee camp in Kenya, my father and I arrived at an airport in Washington DC.

Today, we return to that same airport on the eve of my swearing in as the first Somali-American in Congress. #Hope #Ilhan ?? pic.twitter.com/jVeP3DOipN

— Ilhan Omar (@IlhanMN) 2 de enero de 2019