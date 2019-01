Pelosi a Trump: Un muro es una inmoralidad (Video)

La presidente de la Cámara de Representantres de los Estados Unidos, Nancy Pelosi enfrentó al presidente estadounidense, Donald Trump, a quién refutó por su insistencia de construir un muro fronterizo entre Estados Unidos y México.

“Un muro es una inmoralidad. No es lo que somos como nación “, comentó Pelosi.

“Y esto no es un muro entre México y los Estados Unidos que el Presidente está creando aquí. Es un muro entre la realidad y sus electores “, expresó.

“A wall is an immorality. It’s not who we are as a nation,” remarks @SpeakerPelosi, “And this is not a wall between Mexico and the United States that the president is creating here. It’s a wall between reality and his constituents.” https://t.co/oLbx6jyXzY pic.twitter.com/Gfb9LGUXFS

— CBS News (@CBSNews) 4 de enero de 2019