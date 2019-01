Esto le respondió Trump a la congresista demócrata que lo llamó “hijo de p…” (Video)

Donald Trump denunció este viernes las declaraciones de la nueva congresista Rashida Tlaib, que calificó como “vergonzosas”, después de que la representante demócrata se expresara de una forma soez a favor de su destitución como presidente de Estados Unidos.

“Vamos a destituir al hijo de put…¨Esto le respondió Trump al congresista demócrata que lo llamó “hijo de p…”, expresó Tlaib en un video que se hizo viral. “Creo que lo que hizo fue deshonrarse a ella misma y a su familia”, dijo el presidente estadounidense.

Pres. Trump responds to Rep. Rashida Tlaib's video where she cursed him out, calling for his impeachment: "You can't impeach somebody that's doing a great job, that's the way I view it." https://t.co/gYHvwx1yKM pic.twitter.com/rNVNF3XMwp

En sus tuits matinales, Trump pareció responder este viernes, desestimando la posibilidad de ser destituido.

“Cómo podrían destituir a un presidente que logró ganar quizás la más importante elección de todos los tiempos, que no ha hecho nada malo (no hubo colusión con Rusia, fueron los demócratas los que coludieron)”, escribió Trump en Twitter.

How do you impeach a president who has won perhaps the greatest election of all time, done nothing wrong (no Collusion with Russia, it was the Dems that Colluded), had the most successful first two years of any president, and is the most popular Republican in party history 93%?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 4, 2019