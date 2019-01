“Hijo de p**a”: La soez expresión de una nueva congresista demócrata que quiere destituir a Trump

Una de las nuevas congresistas demócratas que entraron al Congreso de Estados Unidos el jueves inició su mandato con un soez llamado a destituir al presidente Donald Trump, fracturando la disciplina en las filas del partido, cuya cúpula ha declarado que no es proclive a este proceso.

“Vamos a destituir al hijo de puta”, expresó Rashida Tlaib, una flamante congresista de 42 años, en un video de un encuentro con simpatizantes el jueves, que fue ampliamente difundido en las redes sociales.

En sus tuits matinales, Trump pareció responder este viernes, desestimando la posibilidad de ser destituido.

“Cómo podrían destituir a un presidente que logró ganar quizás la más importante elección de todos los tiempos, que no ha hecho nada malo (no hubo colusión con Rusia, fueron los demócratas los que coludieron)”, escribió Trump en Twitter.

As I have stated many times, if the Democrats take over the House or Senate, there will be disruption to the Financial Markets. We won the Senate, they won the House. Things will settle down. They only want to impeach me because they know they can’t win in 2020, too much success!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 4, 2019