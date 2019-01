Estados Unidos aplaude decisión del Grupo de Lima de calificar juramentación de Maduro como una farsa

Estados Unidos aplaude la decisión del Grupo de Lima por defender la democracia en Venezuela y calificar como una farsa la inminente juramentación de Nicolás Maduro el próximo 10 de enero.

En su cuenta de Twitter, el secretario de Estado, Mike Pompeo, respaldó el comunicado de los países pertenecientes al Grupo y agregó que las elecciones del pasado 20 de mayo, fueron erróneas, injustas y sin libertad. “Estamos de pie con la región para exigir la restauración de la democracia y las libertades fundamentales”, escribió.

The U.S. applauds the #LimaGroup for standing up for democracy in #Venezuela and denouncing #Maduro's upcoming sham inauguration. The elections in Venezuela were flawed, unfree, and unfair. We stand with the region to demand the restoration of democracy and fundamental freedoms.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 5, 2019