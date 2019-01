Heisy Mejías: La arepa que no es nuestra

Posteado en: Opinión

Comer no es solamente un acto fisiológico, pues no sólo comemos para nutrirnos; La alimentación también es un hecho cultural, que revela nuestra cosmovisión, la manera en que miramos el mundo y nos presentamos ante él. Así, a través del consumo alimenticio, también consumimos cultura. Por ello, cuando vamos de turistas, queremos comer lo que es autóctono del lugar al que vamos.

Ahora ¿qué es común en todo el país? ¿Cuáles son los platos que hablan de ser venezolano? Aquí hace su entrada triunfal nuestro pabellón, nuestros dulces y por supuesto, nuestra majestuosa arepa hecha a base de maíz pilado durante muchos siglos, ésta evolucionó en un proceso industrial que fue reproducido por muchas empresas. La marca de harina de maíz más famosa en Venezuela es la Harina Pan producida por Empresas Polar, la cual, para beneplácito nacional, se está regando por el mundo. También hay otras marcas, Harina Juana, Doña Emilia, entre otras, hoy prácticamente desaparecidas.

Con la ausencia de estas marcas, el viaje de algunos hacia el exterior y la importación, nos dimos cuenta que no somos el ombligo del mundo en cuestiones areperas. También existe la arepa en otras latitudes.

A fuerza de escasez también conocimos otras formas de hacer arepas, fuimos a nuestras originarias costumbres y a más de uno le tocó moler maíz.

Por otro lado, la caja Clap también trajo unas harinas de maíz, sin gluten pero para hacer tacos, no arepas. Trajo harina de Brasil, harina que no compacta a menos de que se mezcle con agua caliente. El gobierno trajo harina de maíz pero una harina que no es nuestra, que no sabe a nosotros, en fin, que no nos representa. Pregunto ¿si viviremos en una perenne importación de alimento (negocio del desgobierno) por qué traen comida que no sabe a la nuestra y nos obligan (porque no se puede comprar más nada) a consumir algo que no nos representa culturalmente? ¿Por qué quieren cambiar nuestros hábitos alimenticios?

Voy más allá, por qué nos quieren cambiar nuestras nociones estéticas, por qué los colores buenos son el rojo y los murales tienen al difunto; nuestro lenguaje, por qué el #AquíNoSeHablaMalDeChávez, por qué los compañeros son camaradas o compatriotas; la manera en que nos relacionamos incluso con los vecinos, por qué la junta comunal es un ente de tiranía que decide quién come o no, por qué no podemos hacer la merienda de un pancito con café en compañía de los vecinos; nuestros símbolos patrios, por qué cambiaron el escudo, la bandera y hasta el himno al ser cantado por el difunto en todo acto chavistoide; los símbolos de la ciudad, por qué cambiaron la estatua del León que representaba a Santiago León de Caracas; las fiestas tradicionales, por qué no podemos pasar las navidades como de costumbre, por qué no podemos viajar en carnaval, por qué no podemos celebrar un cumpleaños… ¿Por qué Chávez, Maduro y compañía han tratado de cambiar nuestra cultura, es decir, nuestro sistema simbólico? Responda usted…

Heisy Mejías

Secretaria Juvenil de Unidad Visión Venezuela

[email protected]

www.unidadvisionvenezuela.com.ve

Twitter e Instagram:

@HeisyVisionaria