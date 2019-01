Al menos 30 muertos al colapsar una mina de oro en Afganistán

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Al menos 30 personas murieron y un número no determinado resultaron heridas hoy tras el colapso de una mina de oro en una zona remota de la provincia de Badakhshan, en el noreste de Afganistán, informaron las autoridades locales.

“La gente estaba trabajando en la explotación de una mina de oro cuando se derrumbó”, dijo el portavoz del gobernador de Badakhshan, Nik Nazari.

Según el informe inicial, al menos 30 trabajadores murieron en el suceso y otros cinco están heridos, dijo el portavoz.

Las autoridades, indicó, trabajan en este momento para enviar apoyo a la zona del accidente.

De acuerdo a la versión que manejan las autoridades, un grupo de mineros había comenzado una excavación de más de 20 metros de profundidad desde el nivel del suelo, cuando la mina se desplomó.

Afganistán es un país con vastos recursos minerales, sin embargo, el desarrollo de la minería es todavía informal en muchas áreas y en condiciones precarias.

De acuerdo con fuentes oficiales de Estados Unidos, el valor de los yacimientos en Afganistán es tal que podrían transformar al país en uno de los centros mineros más importantes del mundo, aunque su explotación llevará décadas, debido a la falta de infraestructuras.

Los depósitos más importantes, de acuerdo con las fuentes oficiales, son de hierro y cobre, aunque también hay niobio y grandes depósitos de oro, reseñó Efe.

At least 30 killed, 7 injured n a gold mine collapse in the in Kohistan district in north-eastern #Badakhshan province

50 more miners are still trapped

Landslides are frequent in the northern mountainous provinces of #Afghanistan ?? pic.twitter.com/O9R8RbRyiO

— SaadAbedine (@SaadAbedine) January 6, 2019