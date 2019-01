Franck Ribéry ordenó un bistec bañado en oro…y se lo sirvió su “hermano” Salt Bae (video)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El Bayern Múnich sancionará con una multa al delantero francés Franck Ribéry por insultar a través de su cuenta de Twitter tras la polémica generada por un video en el que aparece en Dubai en el restaurante de Salt Bae ante un bistec cubierto con láminas de oro.

“Para 2019, pongamos los puntos sobre las íes”, comenzó Ribéry en su publicación: “Comencemos por los envidiosos, los rabiosos, nacidos seguramente de un condón agujereado. F… a vuestras madres, a vuestras abuelas y también a vuestro árbol genealógico”.

Además, se enojó por cómo la prensa tomó la noticia: “En referencia a los pseudoperiodistas que siempre han vertido críticas negativas hacia mí, mis actos (último ejemplo, el precio de lo que me como), cuando yo hago donaciones (porque me han enseñado a dar cuando recibo mucho), ¿por qué ningún gran medio nacional lo difunde? No, ustedes prefieren hablar de las vacaciones que paso en familia, escrutar mis acciones y mis gestos, lo que como, etc. Ah sí, para ese tipo de cosas superficiales siempre estáis ahí”.

No better way to start the year than with a dash of salt and a visit to my Turkish brother ???? #SaltBae #fr7? #ELHAMDOULILLAH???? pic.twitter.com/O5ztj4mueq

— Franck Ribéry (@FranckRibery) January 3, 2019