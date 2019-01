La Data es la nueva frontera

Posteado en: Tecnología, Titulares

La industria de la tecnología tiene ahora el nuevo objetivo de colocar una computadora dentro de todos los aparatos existentes. Todos los fabricantes quieren tener una parte del hogar: Amazon con Alexa y Echo, Google quiere que la gente le diga “OK, Google” cada vez que se abre la puerta y Facebook acaba de introducir su Portal, un dispositivo de chateo de video que puede hacer seguimiento a rostros y emitir videos de Spotify.

Por Laszlo Beke

Todos estos gigantes están luchando por ser quién controle el termostato y toque la puerta de la casa. Petabytes de data son adquiridos, agregados, analizados y aplicados a la creación de productos y servicios.

Todo ello es para manejar data, ya que esa es la nueva frontera, se trata del recurso más importante en el mundo. La economía de la información responde a un conjunto de reglas y quién sepa descubrirlas será la próxima empresa dominante. Se trata de una batalla, ya que el primero puede lograr la posición preponderante. Mientras más data tengan, mejores productos pueden crear y todavía más data tienen. Es la razón por la cual Google y Facebook son tan poderosos hoy en día. Mientras los fabricantes más conozcan de lo que la gente hace y cómo vive, más pueden diseñar, desarrollar y entregar productos y experiencia que hacen la vida de las personas más confortable y conveniente. Se genera información con todo aquello que hacemos: al despertar, al desayunar, con lo que viste, al amarrar primero la trenza izquierda o derecha del zapato.

Potencial automatizable en el hogar

La lista es casi infinita: termostatos, hornos, bombillos, seguridad, candados, tostadoras, neveras, electricidad, cepillos de dientes y otros productos de uso diario están en el menú de convertirse en “inteligentes”. Es cierto que se ahorra en el consumo de los servicios si solamente se usa la energía que se necesita, se puede disponer de mayor seguridad con un buen sistema de alarma que además monitorea la humedad y que le digan a las mascotas que se bajen del sofá. Cientos de emprendimientos están aprovechando esta oportunidad y tendencia IOT (Internet-de-las-Cosas), pero el liderazgo lo están llevando los gigantes, entre ellos Amazon, Apple y Samsung.

Cómo funciona

Cómo ejemplo Amazon demostró un microonda dirigido por su Asistente Alexa, con precio de venta de US$60, pero Amazon también está vendiendo ese chip que le provee la inteligencia a los diferentes aparatos de otros fabricantes. Ello convierte la conectividad de Alexa en una proposición que incluye a ventiladores, tostadoras o cafeteras. Amazon ofrece el chip denominado Alexa Connect Kit, el cual simplemente se enchufa a la unidad de control de un ventilador durante el ensamblaje. El fabricante solo agrega algunas líneas de código, que no exceden una media página, así el ventilador se convierte en “inteligente”.

La seguridad – el riesgo

El costo de agregar computadores a objetos será tan bajo que para los fabricantes tendrá sentido conectar cualquier tipo de dispositivo o aparato a Internet. El problema es que el actual modelo de negocios para ese tipo de acción no permite un mantenimiento continuo de seguridad como el que se usa con los dispositivos típicos en computación. Como una posible respuesta está apareciendo la Computación en el Borde “Por qué nace la Computación en el Borde?.

Hay expertos que opinan que si todas estas novedades del IOT se implementan sin la intervención o supervisión del estado, se podría estar enfrentando una pesadilla en vulnerabilidades de seguridad y privacidad. Colocar una computadora en todo dispositivo puede convertir el mundo entero en una amenaza de seguridad. Solo los descubrimientos de las violaciones de seguridad sufridas por Facebook y Google recientemente ilustran cuán difícil es la seguridad digital hasta para las principales empresas de tecnología. En un mundo robotizado, esas violaciones podrían poner a riesgo no solo la data sino también propiedades, vidas y la seguridad nacional. Una solución es re-imaginar el régimen regulatorio alrededor de la seguridad digital en la forma en la cual el gobierno federal alteró el aparato de seguridad nacional después del 11 Sept 2001.

