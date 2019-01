Bolsonaro no fue elegido para tomar Brasil como lo encontró

Posteado en: Actualidad, Internacionales

“La política exterior brasileña no puede cambiar”. Así es como un político brasileño resumió su disgusto por la política exterior del presidente Jair Bolsonaro y mía. Esos puntos de vista son representativos de personas que han estado tan traumatizadas por la ambigua política exterior de la extrema izquierda de los gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff (2003-2016) que prefieren la inacción y la indiferencia ante cualquier intento de hacer de Brasil un jugador global de nuevo. Están tan acostumbrados a los malos cambios que prefieren no arriesgarse a ninguno.

Por: Ernesto Araujo, ministro de Asuntos Exteriores de Brasil | Bloomberg.com | Traducción libre del inglés por lapatilla.com

Esa gente piensa que la única alternativa al desastre de Lula en la política exterior es pensar poco, repetir los puntos de discusión de las Naciones Unidas e intentar hacer algo de comercio. Se esfuerzan por la mediocridad de oro. Quieren que Brasil acepte “el mundo como lo encontramos”, parafraseando la famosa expresión de Ludwig Wittgenstein.

Esa referencia se encuentra en el párrafo 5.631 del “Tractatus Logico-Philosophicus“, donde el filósofo anglo-austriaco afirma: “No existe tal cosa como el tema que piensa y entretiene ideas“. Ese tipo de deconstrucción posmoderna de vanguardia del ser humano, y la negación de la realidad del pensamiento, se asocia así con la renuncia a la propia capacidad de actuar e influir en el mundo, implícita en el pesimismo de “tomar el mundo como lo encontramos”. Esas son las raíces filosóficas de nuestra ideología totalitaria globalista actual.

Al negar la independencia del pensamiento y la sustancia de las ideas, logra dominar cada vez más el ser humano como dicta a las personas: “no mereces la libertad porque no existes, no existes como un ser independiente , eres solo la suma de las partes de tu cuerpo y tus ideas son solo construcciones sociales, así que cállate “.

No me gusta Wittgenstein.

El presidente Bolsonaro no fue elegido para tomar Brasil como lo encontró y para dejarlo allí. No fue elegido para tomar la política exterior brasileña tal como la encontró, para levantar la bandera del “pragmatismo” de manera rutinaria y volver a casa. Esto no es lo que el pueblo brasileño, el pensamiento, el yo independiente con sus propias pasiones e ideas, y no los autómatas postmodernos, desean y merecen.

La política exterior brasileña debe cambiar: esto es parte del mandato sagrado del pueblo confiado a Jair Messias Bolsonaro.

Estamos convencidos de que Brasil tiene un papel mucho más importante que desempeñar en el mundo que el que actualmente nos atribuimos.

Queremos promover la libertad de pensamiento y la libertad de expresión en todo el mundo. Esto es esencial para promover cualquier otro tipo de cambio y cualquier otro tipo de libertad. La elección de Bolsonaro en Brasil solo fue posible porque las personas podían intercambiar libremente sus ideas y expresar sus sentimientos sin la carga de la camisa de fuerza de los medios de comunicación. Esta lección no tiene precio.

Desafortunadamente, el mundo de hoy tiene países donde el pensamiento está directamente controlado por el estado. También tiene países, principalmente en Occidente, donde el pensamiento está controlado indirectamente e insidiosamente por los medios de comunicación y la academia, dejando muy pocos lugares sin tocar por la opresión de la muerte del sujeto de Wittgenstein.

Brasil ahora ha demostrado que es posible liberarse y, a través de la fuerza de la expresión, transformar la realidad política de un país de 200 millones de personas y desmantelar pacíficamente un sistema de crimen y corrupción de décadas de antigüedad con coraje, determinación y sinceridad.

También queremos promover la paz y la seguridad en nuestra región y en todas partes.

Pero no promover la paz y la seguridad simulando que las amenazas que enfrenta, o no existen, o no pueden abordarse de manera realista.

Debe enfrentar las amenazas, y la principal proviene de regímenes no democráticos que exportan el crimen, la inestabilidad y la opresión. No se puede simplemente rechazar dictaduras como Venezuela y Cuba, especialmente cuando ni siquiera lo deseas. Especialmente cuando les permites preservar y extender su poder, con la excusa de que esto es “el mundo como lo encontramos” o “la marcha natural de las cosas”.

Y queremos, por supuesto, expandir el comercio. La política comercial brasileña, como parte de nuestra política exterior, ha dormido demasiado tiempo. Estamos decididos a negociar acuerdos comerciales, de inversión y de tecnología con todos nuestros socios, de una manera ambiciosa y creativa, explorando diferentes modelos con diferentes socios, siempre teniendo en cuenta las necesidades concretas del sector productivo.

Los críticos dirían que al hablar de libertad y democracia, y al tomar esos conceptos con seriedad, somos ideológicos. Argumentarían que la defensa de la libertad y la democracia pondrá en peligro nuestro comercio. Sería un mundo triste si este fuera el caso. Pero estoy convencido de que un Brasil mucho más asertivo, un país que habla con su propia voz y no solo doblando en el de otra persona, será un socio mucho mejor, en el comercio y en cualquier otra área.

Algunas personas piensan que nuestro enfoque de marketing debería ser: “Mire, yo soy Brasil. No pienso nada. No tengo ninguna idea. Al igual que el tema deconstruido de Wittgenstein, no tengo un yo. No molesto a nadie. ¡Comercia conmigo!

Pero esto no funciona. Nadie respeta tal comportamiento, y usted no logra buenos acuerdos comerciales cuando no hay respeto. Mira a China.

China, sin pedir disculpas, defiende su sistema, afirma sus intereses e identidad nacionales, sus ideas específicas sobre el mundo, y todos hacen más y más comercio con China. ¿Por qué se debe exigir a otros países que se suscriban a ciertas ideas antes de ser considerados buenos socios comerciales? ¿Debemos renunciar a nuestros compromisos con la libertad y la democracia cuando otros no están obligados a renunciar a sus compromisos con sus sistemas?

Brasil demostrará que puede aumentar su participación en el comercio internacional y en los flujos de inversión, incluso mientras se sube al escenario mundial para defender la libertad, hablando con la propia voz de su país.

La política exterior brasileña puede cambiar, y el mundo puede cambiar. No tenemos que tomarlo como los encontramos.