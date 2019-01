Gervis Medina: Y tú ¿Qué quieres escoger el 2019?

Posteado en: Opinión

Yendo ellos por el camino, entraron en cierto pueblo. Y una mujer llamada Marta, los hospedó en su casa. Tenía ella, una hermana llamada María, que se sentó a los pies del “Maestro” y permaneció allí, escuchando sus enseñanzas. Marta, se agitaba de un lado a otro, ocupada en muchas tareas. Entonces, se aproximó a “Jesús” y le dijo: ¡Señor! ¿No te importa que yo esté sirviendo sola? ¡Ordena a mi hermana que venga a ayudarme! Le responde “Jesús”: ¡Marta, Marta! Afanada y te preocupas con muchas cosas. ¡Sólo una cosa es necesaria!; y María escogió la mejor parte, y ésta no le será arrebatada.

Puesto que muchos, han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos, y fueron embajadores de la palabra. Me ha parecido a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escoger algunas escrituras, para que conozcas bien la verdad de las cosas, en las cuales has sido instruido y las pongas en práctica.

¡Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocantes al “Verbo de vida” es!

¡Si decimos, que tenemos comunión con Él, y escogemos andar en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad! ¡Pero, si escogemos andar en luz, como Él está, tendremos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpiará de todo pecado! ¡Pero si escogemos decir, que no estamos en pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no estará en nosotros! ¡Ahora, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no estará en nosotros!

Por otro lado, hay personajes que han escogido convertirse en los nuevos intocables de cierto sector de la sociedad. ¡Que si fue o no torturado! ¡Que si es o no un farsante! El haber tenido una vida difícil o haber sufrido privaciones no es garantía de nada. ¿El dolor necesariamente te convierte en sabio? ¡Si así fuera, Hitler hubiera sido un tipo admirable y los asesinos en serie, ni hablar unos ángeles!

La sociología afirmó en su nacimiento, que dos milenios de estudios sobre las sociedades habían caído en el mismo error: atribuir a los hombres autoridad sobre lo social. En aquella cla¬se inaugural, Durkheim dijo a modo de síntesis del pensamiento al que se oponía: “Si somos los autores de la sociedad, ¿podemos destruirla o transformarla? Basta con tener la voluntad de ha¬cerlo”.

Que hoy nos cueste definir los límites de la sociedad, no puede separarse de la inquietud respecto a si ella es o no obra nuestra. ¡Tal vez la sociedad no tiene un principio humano! ¡Y, de manera aún más extraña, tal vez no podemos destruirla!

La pregunta por la destrucción de la sociedad, la planteo ante un escenario concreto: desde mediados del siglo XX, sea por el desarrollo de armas nucleares o por la depredación del ecosis¬tema terrestre, existe la amenaza de que la vida humana se lleve a sí misma a la extinción total.

Hay quien escoge comer de todo, mientras que otros, menos seguros, escogen comer sólo verduras. El que come de todo no debe despreciar al que se abstiene; y el que no come de todo, que no critique al que come, pues Dios lo ha tomado tal como es. ¿Y quién eres tú para criticar al otro?

De hecho, ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Sí vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, morimos para el Señor. Entonces tú, ¿Por qué escoges criticar a tu hermano? ¿Por qué escoges despreciarlo? ¡Que juego tan retorcido! ¿Seguiremos atacándonos, los unos a los otros hasta eliminarnos?

Un sector de la sociedad, escogió tener recursos ilimitados, gracias al apoyo de un gobierno que escogió ser fenomenalmente corrupto. Dispuesto a sacrificar ciudadanos inocentes con actores retorcidos y trastornos disociativos. Con una brújula moral, totalmente medieval y esa fea sed de sangre, para la que no ha habido repercusión legal, porque no opera el Estado de Derecho. ¡Eso se le conoce como el caos!

Los eventos, suceden a consecuencia de la falta de imaginación, el trabajo de un académico es predecir el mañana con base en el ayer. El de un político es impedir el fin del mañana utilizando su cerebro e imaginación.

Otro sector de la sociedad, escogió hacer algo mucho más poderoso que matar a un hombre, se trazaron matar la idea. ¡La idea permanente de que eran débiles! Otros, escogen la mentira para hacerse del Poder, son racionales y eso los hace autodestructivos. Cuando tienen lo que quieren saben que tienen el Poder. ¡A veces se siente tentado a escupirse las manos, la bandera negra izar y a empezar a degollar!

En tiempo de crisis, sólo los sabios construyen puentes, los necios barreras. La ilusión de la división, amenaza nuestra existencia pero sabemos, que hay más conectándonos que separándonos.

¿Cómo escoger una vida recta y sabia para acoger al Mesías? ¿Es que la espera del Mesías, es una espera pasiva? ¡No es una simple llegada, sino una inestimable acogida! Debemos demostrar y dar a conocer la mesura del cristiano a todas las personas, la mesura de su templanza y sobriedad.

¿Y si lo humano es divino y lo divino es el ser humano? Entonces, ¿por qué no escogemos resolver los problemas y cumplimos con el propósito de nuestra vida?

Afuera, el cielo puede estar precioso, pero quien no escoge la luz, no será capaz de ver el sol. La alegría puede estar esperando en todas las esquinas, pero quien no escoge una sonrisa, cruzará la calle antes de verla. Los sueños pueden hacer todas las invitaciones, pero quien no escoge escuchar, siempre será prisionero de la realidad.

La persona correcta puede cruzarse en nuestro camino todos los días, pero quien no escoge el amor, no entenderá lo que el cuerpo dice. El mundo, puede mostrar la armonía que existe en todas las cosas, pero quien no escoge la paz, no podrá verla. La vida puede mostrarnos todo el tiempo, que no necesitamos ser todos iguales, pero sólo quien escoge mirar con el corazón, va a percibir esas señales.

Hay cosas maravillosas que pasan frente a ti, sin que te des cuenta. Este año piensa en lo que quieres escoger, porque vas a encontrarlo. Despierta el poder de la transformación que hay en ti. ¿Entonces, que quieres escoger para el 2019?

Gervis Medina

Abogado-Criminólogo