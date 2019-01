Aeropuerto Heathrow en Londres detiene todos los vuelos durante una hora tras avistamiento de un dron (video)

Los vuelos desde Heathrow en Londres se detuvieron el martes por alrededor de una hora tras el avistamiento de un dron cerca del aeropuerto con más actividad en Europa, reseña Reuters.

“Estamos respondiendo a un avistamiento de drones en Heathrow”, dijo el aeropuerto. “Como medida de precaución, hemos detenido las salidas mientras investigamos. Pedimos disculpas a los pasajeros por cualquier inconveniente que esto pueda causar”.

Una hora después de la paralización de la actividad, los vuelos se reanudaron.

Un testigo de Reuters en un avión en una pista de Heathrow dijo que varios aviones estuvieron esperando permiso para despegar.

La actividad en el segundo aeropuerto más activo de Londres, Gatwick, se vio gravemente interrumpida cuando se avistaron drones durante tres días en diciembre, lo que provocó la cancelación o desvío de aproximadamente 1.000 vuelos y afectó a 140.000 pasajeros.

El ejército desplegó luego tecnología militar que no especificó para proteger el área y dijo al aeropuerto que era seguro volar.

On a plane waiting to take off at Heathrow and we are grounded as there is a “drone” flying over the airport. Police helicopter over the runway. Hope it is just a drone. pic.twitter.com/3sAww112df

— Simon (@BondySi) 8 de enero de 2019