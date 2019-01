Bolton: Acción del Tesoro es otro paso para eliminar a todos los que se benefician del saqueo del régimen de Maduro

El Consejero de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, John Bolton, se refirió a las recientes sanciones que el Departamento del Tesoro de ese país publicó en contra del presidente de Globovisión, Raúl Gorrín y sus allegados, acusados de ser los cabecillas de un esquema internacional de lavado de dinero.

“El régimen de Maduro ha saqueado miles de millones de personas de Venezuela para apuntalar su círculo íntimo, el ejército venezolano y sus aliados en La Habana”, afirmó Bolton a través de su usuario en la red social Twitter.

Bolton agregó, “la acción del Tesoro de los Estados Unidos de hoy es otro paso importante para exponer y eliminar a todos los que se benefician y apoyan este régimen ilegítimo”.

El pasado mes de diciembre, Maduro aseguró que John Bolton está cocinando un plan para derrocarlo e incluso asesinarlo.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este martes un nuevo paquete de sanciones contra Venezuela que apunta a siete personas y empresas que se han beneficiado del esquema de intercambio de divisas, una lista que incluye al millonario Raúl Gorrín, dueño del canal privado Globovisión.

“Los actores del régimen han saqueado miles de millones de dólares de Venezuela mientras el pueblo venezolano sufría. El Tesoro está apuntando a esta red de intercambio de divisas que es otro esquema ilícito que el régimen de Venezuela ha usado largo tiempo para robarle a su gente”, dijo el secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin.

The Maduro regime has looted billions from the people of Venezuela to prop up his inner circle, the Venezuelan military, and his allies in Havana. Today's U.S. Treasury action is another strong step to expose and cut off all who profit from and support this illegitimate regime. https://t.co/38mZasnhFt

— John Bolton (@AmbJohnBolton) 8 de enero de 2019