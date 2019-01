¡No le paran! Mientras Delcy habla… Guyana y Exxon comienzan perforación de otro pozo petrolero en Bloque Stabroek

Posteado en: Actualidad, Internacionales

Exxon Mobil Corp. comenzó a perforar el pozo de exploración Haimara-1 en la costa de Guyana, el primero de los dos pozos silvestres planificados que se perforarán este mes en las aguas del país sudamericano, informó el lunes la supermásima.

Por: Rigzone / Traducción libre del inglés por lapatilla.com

La perforación Haimara-1, ubicada a 19 millas (31 kilómetros) al este del descubrimiento Pluma-1 en el sureste del Bloque Stabroek , es el buque de perforación Stena Carron, agregó ExxonMobil.

“Continuamos dando prioridad a las perspectivas de alto potencial en las proximidades de descubrimientos previos para establecer oportunidades para el desarrollo material y eficiente”, dijo Steve Greenlee, presidente de ExxonMobil Exploration Co., en un comunicado escrito enviado por correo electrónico a Rigzone.

ExxonMobil también señaló que espera que la segunda nave de perforación Noble Tom Madden perfore el segundo gato montés, Tilapia-1. La Tilapia-1, ubicada en el creciente área de Turbot, se encuentra a aproximadamente 3 millas (5 kilómetros) al oeste del descubrimiento de Longtail-1, agregó la compañía.

“Al igual que las áreas de Liza y Payara, el área de Turbot está en camino de ofrecer importantes opciones de desarrollo que maximizarán el valor para Guyana y nuestros socios”, declaró Greenlee.

También en el Bloque Stabroek, el desarrollo de la Fase 1 de Liza ha entrado en la fase de ejecución máxima antes del primer petróleo previsto a principios del próximo año, agregó ExxonMobil. La compañía declaró que el buque de perforación Noble Bob Douglas continúa perforando pozos de desarrollo y se están preparando equipos submarinos para la instalación. En Singapur, los módulos de las instalaciones superiores se están instalando en el buque flotante de producción, almacenamiento y descarga (FPSO) de Liza Destiny, también señaló.

ExxonMobil also stated that preparations are underway for pipe-laying activities in the Liza field to start this spring. It anticipates that the Liza Destiny FPSO will sail from Singapore to reach offshore Guyana during the third quarter of 2019. Moreover, the company reported that plans to deploy a Petroleum Geo-Services (PGS)-operated seismic vessel to the Turbot area to acquire 4-D seismic data similar to a 2017 Liza campaign.

Un segundo buque PGS fue lanzado después de que un incidente que involucró a la marina de Venezuela provocó la suspensión de las actividades de adquisición sísmica el 22 de diciembre, señaló ExxonMobil. El incidente, que ocurrió en la parte noroeste del bloque Stabroek, no afectó las operaciones de perforación y desarrollo en la costa de Guyana, agregó la compañía. Bloomberg informó recientemente que el desarrollo de petróleo en alta mar en Guyana ha provocado controversia , e incluso unió a enemigos políticos, en Venezuela.

Esso Exploration and Production de ExxonMobil Guyana Limited se desempeña como operador de Stabroek y tiene una participación del 45 por ciento en el bloque. Hess Guyana Exploration Ltd. y CNOOC Nexen Petroleum Guyana Limited tienen intereses del 30 y 25 por ciento, respectivamente.

ExxonMobil y Hess han declarado que la creciente base de recursos de Stabroek, que ahora se estima en más de 5 mil millones de barriles equivalentes de petróleo, podría respaldar al menos cinco FPSO que producen más de 750,000 barriles de petróleo por día para 2025.