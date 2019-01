Así se encuentra la sede del TSJ #10Ene (Video)

Así se encuentra la sede del Tribunal Supremo de Justicia, (TSJ), ya afinan los detalles para el acto de juramentación de Nicolás Maduro con extremas medidas de seguridad tanto en la instalación y en sus alrededores.

lapatilla.com

Se espera que el acto comience a las 10 de la mañana, con presencia de delegaciones diplomáticas y del presidente del TSJ Maikel Moreno.

this is the view inside the #SupremeCourt in #Caracas where @NicolasMaduro is set to proceed with his swear-in ceremony in about 30', by my colleague @perezvalery

Massive security measures in place after that drone thing in August #ThisIsVzla pic.twitter.com/zlCDUnay2t

— stefano pozzebon (@StePozzebon) 10 de enero de 2019