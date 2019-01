¡Cojan dato, picarones! Con esta nueva función tu pareja jamás espiará tus mensajes en WhatsApp

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

WhatsApp añade bloqueo con huella dactilar. Sí, así como lo lees. La aplicación de mensajería WhatsApp está elaborando una nueva función para proteger chats mediante huella dactilar en la versión para los dispositivos con sistema operativo Android, informa el portal WaBetaInfo.

Por Jazmín López / Soy Carmín

La nueva función de WhatsApp estará disponible próximamente en la versión beta 2.19.3 para Android, permitirá a los usuarios introducir su huella dactilar de forma sencilla y rápida para la autenticación en la app cada vez que la abren. Por lo que tus mensajes estarán completamente protegidos.

De acuerdo a lo expuesto en el portal, la nueva versión beta de la app incluirá la opción de activar la autenticación por huella dactilar desde una sección de privacidad en las configuraciones. Asimismo, subrayan que esta función será opcional.

#WhatsApp

WhatsApp Working on Fingerprint Authentication for Chats on Android phones

Fingerprint authentication will be required for users to open the app

The feature is current under development

It will protect the entire app and not specific conversations#Privacy #SocialM pic.twitter.com/g7lSIO8H7Z

— Cedric Kuiatche (@Kuiatcedric) January 9, 2019